Эксперт назвал альтернативу создания трибунала по делу MH17

Об этом в эфире "5 канала" заявил эксперт международного воздушного права Андрей Козлов.

"Мы не видим сейчас каких-то признаков того, что Российская Федерация изменит свое отношение к созданию трибунала под эгидой Совета безопасности ООН. Очевидно, будут искать другие выходы, например, создание так называемого "гибридного суда", - сказал он.

По мнению эксперта, такой суд мог бы быть создан "по соглашению между странами, которые, например, входят в Joint Investigation Team (Объединенная следственная группа, которая расследует катастрофу MH17), и Организации объединенных наций, а затем, например, это соглашение не ратифицировали, а предоставила, например, полномочия генеральному секретарю подписать Генеральная ассамблея ООН".

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По словам Козлова, такой вариант уступает решению Совета безопасности, но он тоже может быть действенным.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из ЗРК "Бук". Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы. Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала.

После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил "Боинг".

11 августа Совет безопасности Нидерландов сообщил, что совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса МН17 нашла несколько фрагментов, которые могут принадлежать ракете с ЗРК "Бук". Эти части были найдены во время предыдущей миссии на востоке Украины и находятся в распоряжении уголовного следственной группы MH17 и Совета безопасности Нидерландов.

10-12 августа украинская делегация находится в Нидерландах, где проходит техническая реконструкция самолета "Боинг-777-200" и его катастрофы.