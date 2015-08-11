Следственная группа по расследованию катастрофы МН17 нашла фрагменты, которые могут принадлежать ракете ЗРК "Бук"

Как сообщает в среду сайт нидерландского Совета безопасности, эти части были найдены во время предыдущей миссии на востоке Украины и находятся в распоряжении уголовного следственной группы MH17 и Совета безопасности Нидерландов.

"Эти части представляют особый интерес для уголовного расследования, поскольку они, вероятно, могут обеспечить дополнительную информацию о том, кто был причастен к катастрофе MH17. По этой причине следственная группа продолжает исследовать происхождение этих частей", - говорится в сообщении.

Совет безопасности Нидерландов отмечает, что следственная группа заручится помощью специалистов, в числе которых также будут и эксперты по оружию.

"В настоящее время не может быть сделан вывод о существовании причинно-следственной связи между выявленными частями и катастрофой рейса MH17", - подчеркнули в Совете безопасности.

Как сообщал УНИАН, согласно информации председателя Правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы, министра Геннадия Зубко, 10-12 августа украинская делегация будет находиться в Нидерландах, где состоится техническая реконструкция самолета "Боинг-777-200" и его катастрофы 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Также, отметил министр, "будет рассмотрен технический отчет и комментарии к нему, предоставленные каждой из стран, принимавших участие в расследовании".

Зубко подчеркнул, что президент и правительство Украины поддерживают создание международного трибунала, поскольку международное расследование и оценка этой трагедии дадут возможность обезопасить страну от возможного повторения подобных преступлений.

Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала по расследованию катастрофы самолета "Малазийских авиалиний" "Боинг-777" рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек. После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил "Боинг".

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Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из ЗРК "Бук". Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы. Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.