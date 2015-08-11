Следственная группа по расследованию катастрофы МН17 нашла фрагменты, которые могут принадлежать ракете ЗРК "Бук"
Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса МН17 нашла несколько фрагментов, предположительно, могут принадлежать ракете "Бук".
Как сообщает в среду сайт нидерландского Совета безопасности, эти части были найдены во время предыдущей миссии на востоке Украины и находятся в распоряжении уголовного следственной группы MH17 и Совета безопасности Нидерландов.
"Эти части представляют особый интерес для уголовного расследования, поскольку они, вероятно, могут обеспечить дополнительную информацию о том, кто был причастен к катастрофе MH17. По этой причине следственная группа продолжает исследовать происхождение этих частей", - говорится в сообщении.
Совет безопасности Нидерландов отмечает, что следственная группа заручится помощью специалистов, в числе которых также будут и эксперты по оружию.
"В настоящее время не может быть сделан вывод о существовании причинно-следственной связи между выявленными частями и катастрофой рейса MH17", - подчеркнули в Совете безопасности.
Как сообщал УНИАН, согласно информации председателя Правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы, министра Геннадия Зубко, 10-12 августа украинская делегация будет находиться в Нидерландах, где состоится техническая реконструкция самолета "Боинг-777-200" и его катастрофы 17 июля 2014 года в Донецкой области.
Также, отметил министр, "будет рассмотрен технический отчет и комментарии к нему, предоставленные каждой из стран, принимавших участие в расследовании".
Зубко подчеркнул, что президент и правительство Украины поддерживают создание международного трибунала, поскольку международное расследование и оценка этой трагедии дадут возможность обезопасить страну от возможного повторения подобных преступлений.
Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала по расследованию катастрофы самолета "Малазийских авиалиний" "Боинг-777" рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек. После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил "Боинг".
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Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из ЗРК "Бук". Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.
Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы. Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.