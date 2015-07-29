Россия заблокировала резолюцию СБ ООН о создании трибунала по MH17

Как передает корреспондент УНИАН, США, Великобритания и Франция поддержали создание трибунала, а Китай в свою очередь воздержался. Также воздержались еще два непостоянных членов Совета безопасности ООН.

В предложенном проекте резолюции отмечалось, что "Совет безопасности решает создать международный трибунал с целью судебного преследования лиц, ответственных за преступления, связанных со сбиванием 17 июля 2014 самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 в Донецкой области в Украине, и с этой целью принимает Устав Международного Уголовного Трибунала для самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17".

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Соответствующий Устав прилагался к проекту резолюции.

Отмечалось, что все страны, в том числе Россия, должны сотрудничать с трибуналом.

В частности, в резолюции отмечалось, что все страны должны в полной мере сотрудничать с Международным трибуналом и его органами в соответствии с этой резолюцией и Уставом Международного Трибунала. В этой связи отмечалось, что все страны должны принять все необходимые меры в соответствии с их национальным законодательством для реализации положений указанной резолюции и Устава, в том числе обязуются выполнять запросы государств о помощи или ордера, выданные согласно Уставу Международного Трибунала, а также запросов государств, чтобы информировать генерального секретаря ООН о таких мерах.

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В резолюции предполагалось, что международный трибунал финансируется за счет добровольных пожертвований.

Также отмечалось, что место размещения международного трибунала определяется принятием соответствующих соглашений между ООН и Нидерландами. Международный трибунал может выбрать любое место, если это будет необходимо для эффективного осуществления возложенных функций.

Кроме того, Совет безопасности обращался к генеральному секретарю ООН с просьбой выполнить эту резолюцию срочно, и принять все практические меры, и, если нужно, в сотрудничестве с правительствами Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины для того, чтобы в кратчайшее время деятельность международного трибунала стала эффективной. Также высказывалась необходимость отчитываться перед Советом безопасности по внедрению этой резолюции.

В Уставе Международного Уголовного Трибунала указывалось, что суд обладает юрисдикцией в отношении военных преступлений, преступлений против безопасности гражданской авиации и преступлений в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

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"Настоящий Устав должен в равной степени применяться ко всем лицам без какого-либо различия на основе должностного положения. В частности, должностное положение как главы государства или правительства, члена правительства или парламента, избранного представителя или правительственного чиновника ни в коем случае не освобождает лицо от уголовной ответственности согласно этому Уставу, и оно не должно быть основанием для смягчения приговора", - отмечалось в Уставе.

В то же время сказано, что иммунитет или специальные процессуальные нормы для лиц, занимающих должностное положение, не должны препятствовать трибуналу в осуществлении юрисдикции над таким лицом.

При этом, к уголовной ответственности могут быть привлечены лица, которые способствовали, отдавали приказы, подстрекали или склоняли к совершению преступления. К этим лицам могут относиться и военные командиры, или лица, которые действовали в качестве военных командиров.

Виновных в совершении преступления могут осудить к лишению свободы сроком на 30 лет или к пожизненному заключению. Вместе с тем, данное решение может быть принято заочно, в отсутствие подозреваемых.

Ранее Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина обратились в Совбез ООН с просьбой создать международный трибунал для привлечения к ответственности виновных в катастрофе рейса МН17.

Однако представители России уже неоднократно заявляли, что будут ветировать решение.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук".