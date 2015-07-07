В Центробанке Латвии считают, что еврозона выиграет от выхода Греции

Об этом заявил глава Центробанка Латвии Илмар Римшевич в интервью LSM, сообщает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация требует, чтобы кто-то открыл кошелек, но никто не готов положить на стол 30-50 млрд евро.

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Правда, он допустил возможность, что какое-то государство или группа государств могли бы взять на себя инициативу и эти деньги собрать.

"Но пока финансов нет, и переговоры провалились, то выход из еврозоны является наиболее реалистичным сценарием", - считает Римшевич.

Он также добавил, что Латвии не следует опасаться последствий возможного выхода Греции из Еврозоны.

Ранее сегодня президент Еврокомиссии заявил о намерении предотвратить выход Греции из еврозоны.