В Центробанке Латвии считают, что еврозона выиграет от выхода Греции
Еврозона в долгосрочной перспективе может быть в выигрыше, если Греция выйдет из числа ее членов.
Об этом заявил глава Центробанка Латвии Илмар Римшевич в интервью LSM, сообщает "Европейская правда".
Он подчеркнул, что нынешняя ситуация требует, чтобы кто-то открыл кошелек, но никто не готов положить на стол 30-50 млрд евро.
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Правда, он допустил возможность, что какое-то государство или группа государств могли бы взять на себя инициативу и эти деньги собрать.
"Но пока финансов нет, и переговоры провалились, то выход из еврозоны является наиболее реалистичным сценарием", - считает Римшевич.
Он также добавил, что Латвии не следует опасаться последствий возможного выхода Греции из Еврозоны.
Ранее сегодня президент Еврокомиссии заявил о намерении предотвратить выход Греции из еврозоны.