США не готовы воевать в Украине, но продолжат поддерживать ее в противостоянии агрессии РФ - Белый Дом



Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест сказал сегодня на брифинге в Вашингтоне (трансляция брифинга велась на сайте Белого дома - УНИАН).

В частности, представителя Белого Дома спросили, рассматривают в Администрации президента США ситуацию в Украине и в Ираке одинаковым образом. В частности, Эрнеста попросили прокомментировать, что если позиция Белого Дома заключается в поддержке народа Ирака, но проблему террористов из ”Исламского государства Ирака и Леванта” народ Ирака должен решить самостоятельно, то в аналогичном случае с Украиной, должна ли Украина самостоятельно решить проблему с российской агрессией.

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”Эти два случая имеют различия. Когда мы говорим об Украине, то речь идет о суверенной стране, которая находится в опасности и ее суверенитет был нарушен со стороны крупнейшего соседа. Ирак имеет дело с другого типа угрозой, исходящей от террористической организации”, - сказал представитель Белого Дома.

Продолжая говорить об Украине, Эрнест отметил, что ”Соединенные Штаты помогают нашим украинским партнерам в то время как они пытаются противостоять этой угрозе для их собственной безопасности. Соединенные Штаты не готовы отправиться на войну в Украину. Мы это дали четко понять, но в то же время существуют возможности для США и наших партнеров по НАТО помогать им в противостоянии этой угрозе, с которой они сталкиваются со стороны России”.

Представитель Белого Дома вновь подтвердил, что президент США Барак Обама в июне во время визита в Европу планирует обсудить вопрос нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины на встрече лидеров стран ”Большой семерки”.

Также он отметил, что США продолжают наблюдать за ситуацией на востоке Украины, и в частности за тем, что касается постоянного перебрасывания на территорию Украины из России военной техники и личного состава.