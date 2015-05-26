70% поляков выступают против введения в Польше евро - опрос

Количество противников введения в Польше единой европейской валюты возросло до рекордного уровня - 70% граждан.

Об этом свидетельствуют данные опроса польской компании CBOS, опубликованные tvn24bis.pl.

"Против введения евро выступают не только чаще, но также в более категоричной форме", - отмечают авторы исследования.

Большинство из более 1 тыс. опрошенных в апреле поляков считают, что властям страны не стоит спешить с присоединением к еврозоне, вместе с тем поддерживают эту идею только 25%.

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В CBOS напомнили, что самая высокая поддержка введения евро в Польше была зафиксирована в январе 2002 года, за два года до присоединения страны к Евросоюзу, тогда этот шаг поддерживали 64% опрошенных.

Критики идеи введения единой европейской валюты в Польше убеждают, что это приведет к утрате части суверенитета государства и повышению цен, в то время, как сторонники уверяют, что это облегчит работу бизнесменов и уменьшит курсовые риски.

Польша обязалась ввести евро, подписав договор о вступлении в Евросоюз, но этот документ не определяет конкретные сроки введения единой европейской валюты.

В то же время для введения евро польские власти должна еще выполнить ряд условий, среди которых удержание стабильных цен, установление бюджетного дефицита не выше 3% ВВП и госдолга - не более 60% ВВП.

Опрос был проведен CBOS 16-22 апреля 2015 года. Всего было опрошено 1027 человек.