Мем с лягушонком Пепе стал «лицом протеста» в Гонконге (фото)

Участники протестных акций в Гонконге сделали лицом своего протеста известный мем про лягушонка Пепе. После президентских выборов 2016 года в США «лягушонок Пепе» ассоциируется на Западе с «альтернативно правыми» силами.

Как сообщает тематический ресурс Know Your Meme, во время столкновений на прошлых выходных одна из участниц протеста получила травму правого глаза. По сообщениям СМИ, другие активисты начали закрывать себе правый глаз повязками в знак солидарности.

На прошлой неделе на популярном западном ресурсе Reddit появилась фотография участницы акций протеста, которая держит в руках плакат лягушонком Пепе, у которого разбит правый глаз. На плакате написано «Полиция выстрелила мне в глаз».

Изображения лягушонка в желтой каске начали использовать и другие протестующие. Это позволило некоторым говорить, что Пепе стал «символом сопротивления» для активистов.

Protesters are using pepe as a resistance symbol in HK. pic.twitter.com/Sr651PPBuH