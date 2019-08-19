Мем с лягушонком Пепе стал «лицом протеста» в Гонконге (фото)

В ходе американских выборов 2016 года лягушонок Пепе стал широко ассоциироваться с правыми силами.

Участники протестных акций в Гонконге сделали лицом своего протеста известный мем про лягушонка Пепе. После президентских выборов 2016 года в США «лягушонок Пепе» ассоциируется на Западе с «альтернативно правыми» силами.

Как сообщает тематический ресурс Know Your Meme, во время столкновений на прошлых выходных одна из участниц протеста получила травму правого глаза. По сообщениям СМИ, другие активисты начали закрывать себе правый глаз повязками в знак солидарности.

На прошлой неделе на популярном западном ресурсе Reddit появилась фотография участницы акций протеста, которая держит в руках плакат лягушонком Пепе, у которого разбит правый глаз. На плакате написано «Полиция выстрелила мне в глаз».

Изображения лягушонка в желтой каске начали использовать и другие протестующие. Это позволило некоторым говорить, что Пепе стал «символом сопротивления» для активистов.

Protesters are using pepe as a resistance symbol in HK. pic.twitter.com/Sr651PPBuH — Lulu🌈🍔⚡💪 (@luulubuu) August 14, 2019

Отмечается, что в ходе американских выборов 2016 года лягушонок Пепе стал широко ассоциироваться с правыми силами. После того, как изображение персонажа начали использовать сторонники Трампа, у его соперницы Хиллари Клинтон мем назвали «символом, связанным с превосходством белых».

Напомним, наиболее массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году длятся с 9 июня. Они начались как реакция на намерение правительства разрешить выдачу вероятных правонарушителей и преступников властям КНР. Затем демонстранты стали выступать за демократические реформы, введение всеобщего избирательного права и против жестких действий полиции.

Гонконг пользуется в Китае особым административным статусом. Ему гарантированы широкие специальные права, такие как свобода прессы, собраний и выражения мнений.