Трамп предостерег власти Китая от подавления протестов в Гонконге

Дональд Трамп подчеркнул, что верит в способность председателя КНР Си Цзиньпина разрешить данный конфликт мирным путем.

Президент США Дональд Трамп предостерег власти Китая от применения насилия по отношению к участникам демократических протестов в Гонконге.

Подавление протеста, подобное событиям тридцатилетней давности на площади Тяньаньмэнь, негативно скажется на торговых переговорах между КНР и США, заявил глава Белого дома, передает dw.com.

Однако, подчеркнул Трамп, он верит в способность председателя КНР Си Цзиньпина разрешить данный конфликт мирным путем.

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Сотни тысяч человек вышли в воскресенье на улицы Гонконга, несмотря на угрозы из Пекина, которые в последнее время становятся все более серьезными. В начале августа правительство КНР стянуло к границе с автономией бронированную технику, назвав это военными учениями.

Наиболее массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году длятся с 9 июня. Они начались как реакция на намерение правительства разрешить выдачу вероятных правонарушителей и преступников властям КНР.

В 1989 году демонстрации демократического движения, проходившие на площади Тяньаньмэнь в Пекине, были жестоко подавлены правительственными войсками. Точное число жертв этой акции до сегодняшнего дня остается неизвестным. По разным оценкам, оно составляет от нескольких сотен до тысячи погибших.