Артист умер на 50-м году жизни.

В Великобритании умер вокалист The Prodigy Кит Флинт. Ему было 49 лет.

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Как сообщает The Sun, музыкант был найден мертвым в понедельник утром, 4 марта, в своем доме в Эссексе.

По предварительным данным, полиция не обнаружила в инциденте ничего подозрительного.

Причина смерти вокалиста пока не называется.

Ранее в Великобритании в возрасте 64 лет умер основатель и вокалист группы Talk Talk Марк Холлис.