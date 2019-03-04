Умер вокалист The Prodigy
13:28, 04 марта 2019Мир
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Артист умер на 50-м году жизни.
О смерти Флинта стало известно 4 марта / фото instagram.com/theprodigyofficial
В Великобритании умер вокалист The Prodigy Кит Флинт. Ему было 49 лет.
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Как сообщает The Sun, музыкант был найден мертвым в понедельник утром, 4 марта, в своем доме в Эссексе.
По предварительным данным, полиция не обнаружила в инциденте ничего подозрительного.
Причина смерти вокалиста пока не называется.
Ранее в Великобритании в возрасте 64 лет умер основатель и вокалист группы Talk Talk Марк Холлис.
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