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Умер вокалист The Prodigy

13:28, 04 марта 2019
Мир
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О смерти Флинта стало известно 4 марта / фото instagram.com/theprodigyofficial

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Как сообщает The Sun, музыкант был найден мертвым в понедельник утром, 4 марта, в своем доме в Эссексе.

По предварительным данным, полиция не обнаружила в инциденте ничего подозрительного.

Причина смерти вокалиста пока не называется.

Ранее в Великобритании в возрасте 64 лет умер основатель и вокалист группы Talk Talk Марк Холлис.

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Теги: #смерть