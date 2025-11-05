ROXOLANA также рассекретила имя ребенка.

Популярная украинская певица ROXOLANA (настоящее имя - Роксолана Сирота) родила первенца.

Радостной новостью новоиспеченная мамочка поделилась сегодня, 5 ноября, в своем Instagram. Она также рассекретила пол и имя ребенка, а еще показала первые фото с младенцем в роддоме.

"Добро пожаловать, София", - подписала фотографию с новорожденной дочкой исполнительница хита "Мистецтво".

К слову, певица замужем за одним из сыновей Юрия Бойко - главы бывшей пророссийской партии ОПЗЖ. О своей беременности она объявила в свой день рождения. Тогда 28-летняя ROXOLANA опубликовала фото с заметно округлившимся животиком и отметила, что ждет самый главный подарок в жизни. Позже она рассказывала подписчикам о трудностях во время беременности, с которыми столкнулась. В частности, признавалась, что у нее был сильный токсикоз в первые месяцы, но потом состояние нормализовалось.

