Артист также рассказал о ревности возлюбленной.

Известный украинский певец Павел Зибров заговорил об отношениях с женой Мариной. В частности, признался, были ли у них кризисы и ревность.

Не секрет, что супруги уже 32 года в браке. За это время пара пережила немало, однако, по словам артиста, у них ни разу не случалось серьезных кризисов.

"У нас кризисов видимо не было. Даже стыдно сказать. Она более импульсивная, а я более спокойный. Ну, ей надо сейчас все сказать. Я просто ее знаю. Надо выговориться. А я лучше промолчу. Она все высказала, я все понял, потом нашел лазейки", - рассказал Зибров в интервью Маше Ефросининой.

Павел Николаевич также ответил, чувствует ли ревность жены из-за постоянного внимания других женщин. Об этом он сказал так:

"Честно говоря, я не чувствовал. Она сначала смотрела, как я прихожу на работу и со своими балеринами целуюсь. Пришли, обнялись, цем в щечку с девушками бэк-вокалистами. Она привыкла. Сначала где-то первый год, возможно, второй были эти терки, потом она поняла, что это такая манера у артистов".

К слову, Марина и Павел Николаевич воспитывают общую дочь Диану. Также у них есть сыновья Александр и Сергей от предыдущих отношений.

