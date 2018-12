Участники легендарной The Beatles объединились на выступлении в Лондоне

Музыканты исполнили композицию Get Back.

Участники культовой британской группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр исполнили одну из песен группы в Лондоне, вместе с гитаристом Rolling Stones Ронни Вудом.

Как сообщает The Independent, Пол Маккартни ошеломил фанатов, позвав на сцену лондонской O2 Arena знаменитого барабанщика The Beatles Ринго Старра. Музыканты исполнили композицию Get Back.

Как сообщал УНИАН, в сентябре новый альбом сэра Пола Маккартни «Egypt Station» возглавил хит-парад журнала Billboard — официальный музыкальный чарт США.