Израиль заявил о ракетном обстреле юга страны из сектора Газа

Последнее обострение отношений между Израилем и Палестиной связано с решением США признать Иерусалим израильской столицей.

В вооруженных силах Израиля заявили о ракетном обстреле южной части страны из Сектора Газа.

Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

«Ракета была запущена по югу Израиля из Сектора Газа. Сирены прозвучали в региональном совете Шаах-ха-Нкгев и городе Сдерот», – говорится в сообщении.

A rocket was launched at southern Israel from the Gaza Strip. Sirens sounded in the sha'ar HaNegev Regional Council and the city of Sderot — IDF (@IDFSpokesperson) 18 февраля 2018 г.

Последнее обострение отношений между Израилем и Палестиной связано с решением США признать Иерусалим израильской столицей.

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Как сообщал УНИАН, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля. По его словам, он распорядился начать подготовку к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. В свою очередь Нетаньяху призвал все страны признать Иерусалим столицей этой страны. В то же время в Европейском Союзе и генсек ООН выступают за то, что Иерусалим должен быть столицей двух государств - Израиля и Палестины.