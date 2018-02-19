Израиль заявил о ракетном обстреле юга страны из сектора Газа

03:59, 19 февраля 2018
Мир
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Израильские военные возле сектора Газа / REUTERS

Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

«Ракета была запущена по югу Израиля из Сектора Газа. Сирены прозвучали в региональном совете Шаах-ха-Нкгев и городе Сдерот», – говорится в сообщении.

Последнее обострение отношений между Израилем и Палестиной связано с решением США признать Иерусалим израильской столицей.

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Как сообщал УНИАН, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля. По его словам, он распорядился начать подготовку к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. В свою очередь Нетаньяху призвал все страны признать Иерусалим столицей этой страны. В то же время в Европейском Союзе и генсек ООН выступают за то, что Иерусалим должен быть столицей двух государств - Израиля и Палестины.

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Теги: #Израиль#Палестина