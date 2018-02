Израиль заявил о ракетном обстреле юга страны из сектора Газа

В вооруженных силах Израиля заявили о ракетном обстреле южной части страны из Сектора Газа.

Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

«Ракета была запущена по югу Израиля из Сектора Газа. Сирены прозвучали в региональном совете Шаах-ха-Нкгев и городе Сдерот», – говорится в сообщении.

A rocket was launched at southern Israel from the Gaza Strip. Sirens sounded in the sha'ar HaNegev Regional Council and the city of Sderot