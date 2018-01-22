США обещают перенести посольство в Иерусалим до конца 2019 года

Посольство США в Израиле переедет в Иерусалим до конца 2019 года. Об этом в понедельник, 22 января, заявил вице-президент США Майк Пенс.

"В ближайшие недели наша администрация будет продвигать свой план открыть посольство США в Иерусалиме - и посольство США будет открыто к концу следующего года", - заявил Пенс в речи до израильского парламента в Иерусалиме, сообщает DW.

Вице-президент США подчеркнул, что "Иерусалим является столицей Израиля", и добавил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил Государственному департаменту начать начальную подготовку по переносу американского посольства из Тель-Авива до Иерусалима. При этом Пенс не назвал точной даты перемещения посольства.

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Тем временем верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини 22 января во время встречи в Брюсселе заверила лидера палестинцев Махмуда Аббаса в поддержке со стороны Евросоюза его планов сделать Восточный Иерусалим столицей Палестинского государства.

Аббас в свою очередь повторил свой призыв о признании Восточного Иерусалима столицей и призвал страны ЕС немедленно признать государство Палестина, утверждая, что это не будет препятствовать переговорам с Израилем по мирному урегулированию в регионе.

Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился после 6 декабря 2017 года, когда президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство. Это вызвало волну насилия на Ближнем Востоке. С 6 декабря в результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками в Иерусалиме и на Палестинских территориях погибли по меньшей мере 17 палестинцев.