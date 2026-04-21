'РФ перекраивает будущее войны': обозревательница NYT рассказала, какой опыт следует перенять США

Научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Екатерина Бондарь рассказала, какие уроки должны извлечь США из опыта России.

На протяжении десятилетий американцы пренебрежительно относились к жесткой, централизованной российской армии и ее неспособности к адаптации, отмечает научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Екатерина Бондарь в статье The New York Times (NYT).

По мнению автора, это представление уже давно устарело. Бондарь отметила, что за четыре года войны в Украине Москва выработала впечатляющий, прагматичный подход к военным инновациям, который ставит на первое место то, что работает, а не то, что выглядит элегантно; то, что масштабируется, а не то, что является амбициозным; и то, что дает результаты на поле боя, а не то, что впечатляет на бумаге.

"Россия в реальном времени перекраивает будущее войны, создавая системы управления и контроля на базе искусственного интеллекта и, как представляется, применяя полностью автономное оружие без этических ограничений, регулирующих деятельность западных вооруженных сил", – говорится в статье.

Отмечается, что ставки выходят за пределы войны в Украине, в чем Соединенные Штаты убедились на собственном опыте во время конфликта с Ираном.

Автор объясняет, что иранские беспилотники "Шахед", которые Тегеран применяет при поддержке России, наносили удары по американской технике и объектам на Ближнем Востоке.

"Прогресс, которого Москва достигает в области автономных боевых действий, сделает такие атаки беспилотников еще более разрушительными. Для Соединенных Штатов актуально понимание подхода России к будущему ведению войны", – считает Бондарь.

Хотя Россия вступила в войну в Украине не как технологический лидер, но быстро научилась. Ученый отметила, что следующие решения имели решающее значение для ее прогресса:

1. Россия определила беспилотные системы и искусственный интеллект национальным приоритетом и создала скоординированную экосистему. В Кремле прогнозируют, что к 2030 году в секторе беспилотных технологий будет работать миллион специалистов.

2. Россия неустанно экспериментирует и отдает приоритет только тому, что выдерживает испытания на поле боя. Бондарь отметила, что иранский дрон-камикадзе "Шахед" является тому хорошим примером.

"Получив чертежи от Ирана в 2022 году, Россия менее чем за три года внесла более трех десятков существенных модификаций, усовершенствовав системы навигации, связи, полезной нагрузки и тактики", – рассказала ученый.

Утверждается, что эти изменения были внесены не только профессиональными инженерами, но и студентами, работающими на производственной площадке вблизи Елабуги в Татарстане.

3. Россия избегает абстракций. Вместо того, чтобы стремиться к всеобъемлющим архитектурам, таким как концепция объединенного совместного командования и управления во всех сферах американских вооруженных сил, Россия создает программное обеспечение, которое решает насущные проблемы на поле боя.

В частности, Бондарь упоминает тактическую систему России "Глаз/Гроза". Программное обеспечение "Глаз" одним кликом извлекает координаты цели из видеозаписей дронов и мгновенно передает их в "Грозу" – центр управления огнем, которым можно управлять с ноутбука или планшета.

"В сфере беспилотной войны военные инновации России становятся все более децентрализованными и адаптивными, тогда как США, как и раньше, ограничиваются централизованными требованиями, медленным процессом закупок и ограниченной интеграцией", – отметила автор в статье.

Добавляется, что Вашингтон инвестирует миллиарды долларов в дроны и искусственный интеллект, но чтобы быть эффективными, новые технологии должны быть интегрированы в военные подразделения, объединены с помощью программного обеспечения и постоянно адаптированы через обучение и доктрину.

"Американцам нужно меньше времени уделять тому, как покупать новые технологии, а больше – тому, как ими воевать", – считает Бондарь.

По ее мнению, опыт России дает два урока о том, как это сделать. В частности, интеграция должна быть непрерывной. Обучение, эксперименты и боевые операции не могут происходить отдельно.

Пентагон также должен шире открыться для нетрадиционных поставщиков не только в области аппаратного обеспечения, но и в сфере программного обеспечения и подготовки кадров.

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению издания NYT, война в Украине все больше превращается в противостояние беспилотных систем, в частности, дронов и наземных роботов. Издание отмечает, что как Украина, так и Россия активно наращивают использование беспилотников. Однако Украина делает ставку на массовое применение относительно дешевых технологий, компенсируя нехватку людей и техники. Приводятся оценки украинского руководства, свидетельствующие о том, что дроны обеспечивают до 80–90% поражений на передовой. По мнению издания, Украина, несмотря на меньшие ресурсы, смогла адаптироваться быстрее, делая ставку на оперативность внедрения технологий и их массовость.

Также мы писали, что спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что Россия пытается копировать украинские морские дроны, но значительно отстает в этой гонке. Плетенчук отметил, что эту опасность учитываем в своей повседневной деятельности при планировании оборонительных действий. Представитель ВМС ВСУ считает, что Россия, вероятно, обладает промышленными мощностями для масштабирования производства. Однако значительное технологическое отставание от Украины в этой области все равно сказывается.

