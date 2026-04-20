Россия пытается скопировать украинские морские дроны, но есть нюанс, – Плетенчук

По словам военного, Украина нашла оригинальный ответ врагу, несмотря на то, что её флот дважды за историю был практически разграблен.

Россия пытается копировать украинские морские дроны, но значительно отстает в этой гонке. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"То, что они учатся у нас, – это факт. Пытаются копировать технологические решения и тактические решения – это тоже факт. И мы учитываем эту опасность в своей повседневной деятельности при планировании оборонительных действий. Конечно, не секрет, что враг всегда пытается перенять лучший опыт. Мы у врага тоже учимся – это нормальный процесс", – сказал Плетенчук.

Он отметил, что подобные процессы характерны для любой войны. Россия, вероятно, обладает промышленными мощностями для масштабирования производства, однако значительное технологическое отставание от Украины в этой области все равно сказывается.

"Потому что морские дроны на месте не стоят никогда. Ни в прямом, ни в переносном смысле. Их нужно развивать, менять, модифицировать, потому что то, что работает сегодня, не работает завтра. Но в этой гонке они пока наверстывают упущенное – ситуация уже меняется. Враг пришел на эту войну "в кармане" с морским дроном – они у них уже были. Однако он сделал ставку на свой большой мощный Черноморский флот", – сказал пресс-секретарь.

Однако, добавил он, реалии войны оказались другими. Украина, флот которой дважды грабили – в 1990-х после распада СССР и в 2014-м во время аннексии Крыма, – не имея больших ресурсов, нашла асимметричный ответ. Использование морских дронов и выбранная тактика противодействия оказались чрезвычайно эффективными.

Морская слабость РФ

Как писал УНИАН, представитель ВМС ВСУ рассказал, что Черноморский флот РФ уже длительное время находится в "режиме выживания". Раз-два в месяц носители крылатых ракет "Калибр" выходят в море, чтобы отстреляться, но через несколько часов уже возвращаются на базу в Новороссийске, который сейчас является фактически единственным местом базирования врага в Черном море.

В то же время технически основным пунктом базирования остается временно оккупированный Севастополь, что является проблемой для россиян. При этом в воздушном пространстве над акваторией – активна российская авиация и дроны, которые почти ежедневно атакуют Одесскую область.

Вас также могут заинтересовать новости: