Война в Украине превращается в противостояние роботов и дронов, – NYT

Война России против Украины всё больше превращается в противостояние беспилотных систем – дронов и наземных роботов, которые меняют саму логику боевых действий. Об этом пишет The New York Times.

Согласно публикации, обе стороны войны активно наращивают использование беспилотников, однако Украина делает ставку на массовое применение относительно дешёвых технологий, компенсируя нехватку людей и техники. В частности, дроны уже играют ключевую роль на фронте: по оценкам украинского руководства, они обеспечивают до 80–90% поражений на передовой.

При этом развивается и новое направление – наземные роботизированные системы. По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинские военные уже проводили операцию, в ходе которой позиция противника была захвачена исключительно с помощью дронов и роботов – без участия пехоты и без потерь. Всего за несколько месяцев такие системы выполнили более 22 тысяч миссий, что позволяет снижать риски для военных, пишет издание.

По данным NYT, на поле боя формируется новая тактика: воздушные дроны ведут разведку и наносят удары, наземные роботы доставляют боеприпасы и участвуют в атаках, операторы управляют всем этим на расстоянии. Такая модель постепенно заменяет классические пехотные штурмы, отмечается в публикации.

В материале подчёркивается, что Украина, несмотря на меньшие ресурсы, смогла адаптироваться быстрее, делая ставку на скорость внедрения технологий и их массовость. Россия также активно использует дроны, включая иранские разработки, и наращивает их производство. В результате война становится всё более технологичной: ключевую роль играет не численность армии, а доступ к технологиям, скорость их обновления и способность масштабировать производство.

Использование дронов на фронте

Эксперт по вооружениям издания Defense Express Иван Киричевский заявил, что россияне уже готовы стреляться, лишь бы не попасть под атаку украинских дронов. По его мнению - это очень хорошие предпосылки в усилении давления на врага на фронте.

Ранее издание BFMTV писало, что Украина за несколько лет войны с Россией построила "государство дронов". Производственные мощности оцениваются до 10 миллионов штук в год, а цикл наблюдение-решение-действие замкнут между фронтом и разработкой. Кроме того, положительной тенденцией является то, что БПЛА обеспечивают 80-85% ударов по передовой.

