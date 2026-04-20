Россия пыталась построить 'суперавианосец', но его разобрали на металлолом

Амбициозный проект атомного "суперавианосца" был приостановлен после распада СССР и стал символом упадка военно-морской промышленности.

Советский Союз в конце Холодной войны пытался создать собственный атомный авианосец, способный конкурировать с американскими гигантами, однако проект завершился еще до спуска корабля на воду. Речь идет об авианосце "Ульяновск", который после распада СССР за шесть месяцев разрезали на металлолом, пишет 19FortyFive.

Попытка догнать США

Проект 1143.7 предусматривал создание первого в истории СССР полноценного атомного авианосца. Он должен был стать ответом на американские корабли класса Nimitz-class aircraft carrier и новейшие Gerald R. Ford-class aircraft carrier.

Корабль планировали сделать водоизмещением до 80 тысяч тонн, оснастить четырьмя ядерными реакторами и паровыми катапультами. На борту должны были базироваться истребители Су-33, МиГ-29К, вертолеты Ка-27 и даже самолет дальнего радиолокационного обнаружения Як-44.

Видео дня

Отказ от старой доктрины

До этого СССР делал ставку на гибридные авианосцы типа "Киев" и "Адмирал Кузнецов", которые использовали трамплины вместо катапульт. Однако такая концепция уступала американским авианосным группам.

Смена подхода произошла под влиянием адмирала Сергея Горшкова, который настаивал на создании полноценного "суперавианосца".

Строительство "Ульяновска" началось в 1988 году на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве (Украина). К 1991 году готовность корабля оценивалась лишь в 20–40%.

После распада СССР проект оказался в сложной ситуации: корабль строился в независимой Украине, а финансировала его Россия. В то же время обе страны не имели ресурсов для завершения строительства.

Быстрый демонтаж и споры

В 1992 году работы окончательно прекратили, а корпус продали на металлолом. По условиям контракта авианосец разобрали менее чем за полгода. Покупателем стала американская компания, которую некоторые российские источники впоследствии называли возможным прикрытием ЦРУ, хотя подтверждений этому нет.

История "Ульяновска" стала показательной для постсоветского периода. После распада Союза Россия потеряла значительную часть судостроительных мощностей, конструкторских бюро и научных кадров.

