Украинский боевой лазер будет готов в ближайшие 2-3 месяца, - Лебеденко

В ВСУ говорят, что лазер работает лучше пулемета.

Уже в ближайшие 2-3 месяца Украина может получить лазерное оружие для борьбы с воздушными целями. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга рассказал заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко.

По его словам, над такими системами работают команды внутри ВСУ и частные украинские компании.

"Она уже сегодня умеет сбивать FPV, работает сегодня над "шахедами". И это история ближайших 2-3 месяцев – у нас будут такие же средства, которые позволят еще лучше, чем пулеметы поражать средства воздушного нападения", – заявил Лебеденко.

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Генерал отметил, что это действительно перспективное направление и "сегодня это всё получается".

Лазерное оружие

Как писал УНИАН, Украина уже некоторое время разрабатывает собственную систему лазерного вооружения для противодействия российским беспилотникам. Система под назвванием "Тризуб" существует в качестве прототипа и тестируется на полигонах.

Еще в декабре 2024 года тогдашний командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский утверждал, что у Украины есть свой боевой лазер и он "действительно работает".

Об успешных испытаниях боевых лазеров в последние годы неоднократно заявляли сразу в нескольких странах. Сообщалось также об эпизодическом применении россиянами китайских лазеров и о развертывании лезерной ПВО в Израиле.

Однако практическая эффективность боевых лазеров остается дискуссионной. В частности ранее аналитики американского центра RAND Corporation раскритиковали технологию, как сырую и больше подходящую для демонстраций на полигонах, чем для реального боевого примнения.

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