Оккупанты начали использовать китайские лазеры для сбивания дронов: как это работает

Недавно пророссийский медиаканал опубликовал новые кадры, на которых, по утверждениям пропагандистов, показано боевое применение лазерного оружия против украинских беспилотников в Белгородской области. Как пишет Defence Blog, это стало очередным публичным проявлением использования российской армией китайской системы направленной энергии.

На видео показана стационарная лазерная система, которая атакует дрон, а также боевой пост системы и саму лазерную платформу, установленную на башне.

СМИ идентифицировали операторов БпЛА как членов так называемого отряда спецопераций "Кочевник", который находится в Белгородской области. По словам журналистов, система была использована для уничтожения вражеских беспилотников во время боевого применения средств ПВО.

"Визуальный анализ видеокадров свидетельствует, что это оружие является системой лазерной обороны на малой высоте (LASS), также известной как "Silent Hunter" (Тихий охотник) - китайской лазерной платформой противовоздушной обороны, которая ранее появлялась на экспортных рынках. Считается, что система была разработана Китайской академией инженерной физики и предназначена для противовоздушной обороны на коротких дистанциях против небольших воздушных целей, включая беспилотники", - рассказали в Defence Blog.

Согласно общедоступным техническим характеристикам, Silent Hunter является платформой, установленной на башне, оснащенной оптическими и электрооптическими датчиками наведения и лазерным излучателем мощностью около 10 киловатт.

"Система обнаруживает, отслеживает и поражает цели с помощью направленного энергетического луча, выводя из строя дроны путем повреждения корпуса, датчиков или силовых установок. Платформа обычно устанавливается на прицепе или транспортном средстве и может работать как автономное средство точечной обороны", - объясняют в материале.

На видео также можно увидеть, что система отслеживает объект в воздухе, а затем выстреливает лазерный луч, после чего цель теряет контроль.

"Это не первый случай, когда системы типа Silent Hunter были замечены в руках россиян. Варианты той же лазерной платформы были зафиксированы ранее во время войны, в частности вблизи критической инфраструктуры и позиций противовоздушной обороны. Появление системы снова свидетельствует о том, что Россия продолжает полагаться на иностранные средства противодействия БПЛА, поскольку украинские дроны дальнего действия и одноразовые дроны расширяют свой радиус действия", - подчеркнули в издании.

Кроме того, системы Silent Hunter наблюдались и на вооружении вооруженных сил Китая, Ирана и Саудовской Аравии, где они используются преимущественно для защиты баз и точечной противовоздушной обороны от небольших беспилотных угроз.

Ранее Франция показала пассивную защиту против FPV-дронов. По словам экспертов, на фото можно увидеть элементы, которые очень похожи на российские "одуванчики" или "ежики".

"Что касается эффективности такой защиты, то стоит отметить следующее: с одной стороны, сами россияне, которые первыми начали использовать конструкции типа "еж" или "одуванчик", осенью этого года жаловались на то, что из-за чрезмерно монструозных конструкций в разы быстрее выходит из строя трансмиссия, которая просто не выдерживает", - говорят аналитики.

В то же время Bloomberg сообщал, что Украина приостановила заказ немецких дронов HX-2 после проблем на фронте. Как оказалось, только 25% HX-2 смогли успешно взлететь во время испытаний в 14-м полку ВСУ.

Однако компания отвергает выводы презентации и подчеркивает обнадеживающие результаты первых полетов.

