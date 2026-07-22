Лавров встретится с Рубио: в Вашингтоне сделали новое заявление по поводу мирных переговоров

Окончание войны было бы благом для России, считает Рубио.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что планирует провести встречу с госсекретарем США Марко Рубио 22 июля. Об этом российский министр сообщил во время беседы с журналистами на полях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, передают российские СМИ.

По словам Лаврова, встреча запланирована на первую половину дня. Он отметил, что одной из тем беседы станут "заявления президента США Дональда Трампа о возможности скорейшего урегулирования войны в Украине".

Рубио в комментарии СМИ отметил, что война в Украине затрудняет для США поиск диалога с РФ по другим вопросам. На этом фоне, по словам госсекретаря США, Москве "было бы хорошо", если бы эта война прекратилась, пишет Clash Report в Telegram.

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"Соединенные Штаты остаются открытыми и готовыми играть конструктивную роль в прекращении этой войны… Мы и Россия – две крупнейшие страны в мире, обладающие ядерным оружием. Было бы безответственно и неразумно, если бы мы не общались. Мы должны поддерживать отношения с российским правительством", – добавил Рубио.

Мирные переговоры – важные новости

Ранее Bloomberg сообщало, что РФ отказалась от идеи обмена территориями, которая якобы была согласована во время встречи Трампа и Путина в Анкоридже. По данным журналистов, теперь Москва ставит целью захватить Донецкую и Луганскую области силой. А территории в Сумской и Харьковской областях Кремль хочет оставить под своим контролем в качестве "буферной зоны".

Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что бывшие высокопоставленные чиновники РФ и Германии провели тайные переговоры в Баку. Отмечалось, что темой встречи стало завершение войны в Украине. По словам Алиева, власти страны не были проинформированы об этой встрече. А соответствующие выводы он сделал, учитывая данные о рейсах.

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