Аисты всё чаще залетают во дворы: орнитолог объяснил поведение птиц

Если не хотите, чтобы птицы прилетали в ваши дворы, не оставляйте пищевые отходы в свободном доступе.

Жители Черниговской области все чаще замечают, что аисты почти не боятся людей и могут свободно гулять во дворах. Впрочем, как пояснил изданию ЧЕline черниговский орнитолог Александр Федун, такое поведение птиц вряд ли свидетельствует о каких-то кардинальных изменениях.

По словам специалиста, впечатление о том, что аисты стали смелее, во многом субъективно. В то же время он отметил, что привыкание птиц к человеку связано с процессом урбанизации.

"Аисты уже давно являются урбанистами. Они относятся к синантропным видам, то есть живут рядом с людьми, ведь находят там благоприятные условия и достаточно пищи. Это продолжается уже много лет. Они строят гнезда на столбах, крышах домов и других сооружениях в пределах населенных пунктов", – пояснил орнитолог.

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По его словам, сейчас у аистов продолжается период выращивания потомства. Взрослые птицы вынуждены постоянно искать пищу, ведь вскоре птенцы будут покидать гнезда.

"Когда выезжаю на природу, часто вижу, как аисты кормятся на полях. Сейчас им нужно приносить птенцам очень много корма, поэтому они активно ищут пищу", – отметил Федун.

Орнитолог добавил, что если люди не хотят видеть аистов в своих дворах, стоит не оставлять в свободном доступе пищевые отходы.

"Если хотите, чтобы аисты не заходили во двор, убирайте остатки еды. Или просто спокойно относитесь к их визитам, если они не создают неудобств. Это естественный процесс: птицы привыкают к людям, особенно когда рядом есть еда и они не чувствуют угрозы или преследования", – сказал он.

Федун также заверил, что аисты не являются агрессивными птицами. За всё время своей работы он не сталкивался с информацией о случаях их агрессивного поведения по отношению к людям.

Аисты в Украине

Ранее доктор биологических наук Иван Русев объяснил УНИАН, что не стоит приручать дикого аиста – если дикие птицы привыкают к этому, то впоследствии могут погибнуть от голода.

То есть аиста, нуждающегося в помощи, можно кормить, но не превращать в домашнего питомца – ведь это не кошка и не собака. Дикая птица не должна привыкать к постоянному присутствию человека рядом. Тогда со временем он снова адаптируется к окружающей среде на воле.

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