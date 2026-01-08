Не стоят своих денег: эксперты объяснили, что не так с современными боевыми лазерами

Ряд стран, включая Украину, разрабатывают такое оружие, но на практике оно до сих пор не способно проявить себя.

Несмотря на многочисленные сообщения об успешных испытаниях лазерного оружия и даже его якобы применении в боевых условиях, эта технология не имеет перспективы для использования в российско-украинской войне даже для борьбы с беспилотниками. По мнению аналитиков, технология до сих пор остается слишком сырой для практического применения в войне.

Так, в декабре калифорнийский аналитический центр RAND Corporation обнародовал отчет, в котором заявил о нецелесообразности для Украины значительных инвестиций в разработку высокомощных лазеров и микроволнового оружия для противодействия беспилотникам.

По словам аналитиков, несмотря на потенциальные преимущества таких систем – высокую точность, низкую стоимость выстрела и способность поражать несколько целей одновременно – большинство из них находятся на ранних этапах технологической готовности. Даже в странах с мощными оборонными бюджетами, таких как США и Великобритания, эти комплексы еще не готовы к массовому боевому применению.

Аналитики отмечают, что разработка лазерного и микроволнового оружия требует значительных финансовых вложений в исследования, инфраструктуру, энергоснабжение и системы охлаждения. Кроме того, эффективность таких систем сильно зависит от погодных условий, прямой видимости цели и стабильного электропитания, что ограничивает их использование на поле боя.

В RAND отмечают, что для Украины эти технологии создают скорее "ресурсную ловушку", отвлекая средства и внимание от более насущных и практичных оборонных решений. Текущие потребности ВСУ лучше покрывать с помощью проверенных и более доступных средств противодействия дронам, которые можно быстро масштабировать.

В то же время эксперты советуют Киеву следить за развитием таких систем в мире, ведь со временем технические ограничения этого оружия могут быть частично преодолены.

Украинский аналитический проект Defense Express соглашается с выводами американцев и отмечает, что большинство из этих проблем на самом деле всем хорошо известны.

"Что касается Украины, то дроны-перехватчики и различные артиллерийские зенитки остаются "наиболее надежными" и уже проверенными на практике средствами. Поэтому именно их масштабирование, как, например, прибытие большего количества Skyranger 35, мы будем видеть в ближайшее время", – пишут украинские эксперты.

Украина разрабатывает боевой лазер: что известно

Как писал УНИАН, в апреле были впервые опубликованы кадры полигонных испытаний украинского боевого лазера "Тризуб". В частности, было показано, как лазер отрабатывает по условной наземной цели, а также ослепляет FPV-дрон.

Эксперт по оружию Олег Катков позже заявил, что "Тризуб" пока остается прототипом и не готов к боевому применению. По его словам, система может поражать цели, однако для этого ей необходима современная система автосопровождения, которой пока нет. Разработка технологии продолжается, но до внедрения в серию еще далеко.

