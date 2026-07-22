Россия в очередной раз 'засветила' над Балтикой свою авиацию с ракетами на борту

Продолжительность полета составила почти четыре часа.

21 июля два бомбардировщика Ту-22М3 совершили полет над водами Балтийского моря, пишет defenseromania.ro.

"Бомбардировщики Авиации дальнего действия Воздушно-космических сил России сопровождались истребителями Су-35С. На отдельных участках маршрута полёта самолёты сопровождались также истребителями иностранных государств", – говорится в сообщении Министерства обороны РФ, которое передаёт агентство ТАСС.

Как отметили российские военные чиновники, продолжительность полёта составила почти четыре часа. Представители ведомства также заявили, что подобные полеты над нейтральными водами Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого океанов, Черного и Балтийского морей экипажи Дальней авиации совершают регулярно.

Видео дня

Автор материала обращает внимание на то, что на видеозаписи телеканала "Звезда", подконтрольного Минобороны РФ, видно, что патрулирование осуществлялось с оружием на борту. Каждый самолёт нес под фюзеляжем крылатую ракету Х-22/32.

Аналитик также предполагает, что оба самолета могли взлететь с аэродрома Шайковка в Калужской области, где базируется 52-й полк тяжелых бомбардировщиков.

"Такие миссии над нейтральными водами Балтийского моря являются частыми и выполняются периодически стратегической авиацией России. Во время каждой такой миссии полеты российских бомбардировщиков внимательно мониторятся авиацией союзников, особенно в контексте многочисленных инцидентов и провокаций последнего времени в балтийском регионе", - пишет СМИ.

Перехват самолетов РФ

Подобные маневры авиации над нейтральными водами случаются не впервые. Ранее российский Ту-142 приблизился к британскому авианосцу, сбросив при этом "десятки" гидроакустических буев. Министерство обороны Великобритании назвало действия самолета Ту-142 "опасными и непрофессиональными".

А еще ранее польские истребители были вынуждены перехватывать разведывательный Ил-20, выполнявший задачу вблизи границ НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: