Используйте шелуху от лука, чтобы приготовить домашнее удобрение.

Владельцам собственного участка не стоит выбрасывать остатки после чистки лука. Луковая шелуха очень полезна для растений благодаря богатому химическому составу. Это экологичное и совершенно бесплатное удобрение. Оно заменит дачникам половину дорогих химических препаратов.

Как использовать луковую шелуху как удобрение

Издание The Spruce рассказало об особенностях применения шелухи на участке. По словам экспертов, кожура лука обладает антимикробными свойствами, за счет чего укрепляет иммунитет растений. Также удобрение ценится за благотворное влияние на почву и отпугивание вредителей.

Профессиональные фермеры перечислили 5 способов применить шелуху на участке.

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Обогатите компост

Если у вас есть домашний компост, всыпьте в него измельченную кожуру лука. Затем тщательно перемешайте с другими растительными остатками. Такой простой шаг значительно обогатит перегной.

Закопайте на участке

Шелуху можно добавить прямо в почву. Выкопайте вокруг растения канаву глубиной около 5 сантиметров, посыпьте луком и закопайте. Во время разложения такие отходы обогащают землю полезными для растений калием, фосфором, кальцием и серой.

Сделайте компост в земле

Этот шаг комбинирует два предыдущих. Эксперты советуют закопать в почву дуршлаг с широкими отверстиями. Заполните емкость старыми шкурками лука и другими растительным отходами. Через несколько недель у вас получится питательный компост - черви проникнут в кучу через отверстия и переработают в удобрение.

Отпугните вредителей

Эксперты объясняют, что можно полить луковой шелухой в огороде любые ценные растения. Заполните лейку обрезками на две трети, залейте водой и дайте настояться пару часов. Запах такого раствора будет отпугивать вредителей. Также частички шелухи можно просто разбросать по участку.

Удобрите растения

Эксперты советуют замочить шелуху трех-четырех луковиц в воде. Поместите жидкость в ведро с закрытой крышкой на несколько дней. Процедите и добавьте литр такого концентрата в садовую лейку. Луковый раствор крайне полезен для большинства культур.

Какие растения любят луковую шелуху? Список очень обширен: это томаты, картошка, кабачки, баклажаны, перцы, салат, морковь. Из цветов такое удобрение нравится спатифиллуму, драценам, фикусам, гераням и пальмам.

Если вы колебались, можно ли поливать луковой шелухой огурцы и помидоры, то можете избавиться от сомнений. Лук действительно очень полезен для большинства овощей. Однако не все растения любят такую подкормку. Не рекомендуется применять данное удобрение для клубники, роз, фасоли, гороха и редиса. Также не стоит подкармливать им сам лук, поскольку эффекта не будет.

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