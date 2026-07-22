В Китае создали новый тип солнечных панелей: их можно будет использовать даже в космосе

В ходе испытаний батарея сохранила 90% своей эффективности даже после 625 часов непрерывного освещения.

Группа китайских ученых добилась значительного прорыва в области перовскитно-органических тандемных солнечных элементов. Они достигли впечатляющего коэффициента преобразования энергии в 28,4%, пишет hvg.hu.

Разработку осуществили ученые из Китайской академии наук. В ходе испытаний она сохранила 90% своей эффективности даже после 625 часов непрерывного освещения.

В издании отметили, что традиционные кремниевые панели чрезвычайно тяжелые, а их производство обходится очень дорого. Однако в тандемных солнечных элементах китайских ученых используется многослойная конструкция, главным преимуществом которой является возможность их оптимизации за счет различного использования материалов в каждом слое, так что каждый слой поглощает определенную длину волны.

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Благодаря этому методу солнечный элемент может гораздо эффективнее использовать солнечный свет, чем традиционные кремниевые ячейки, объяснили в издании. Чтобы преодолеть недостатки перовскитных солнечных батарей, китайские ученые добавили в панель светочувствительную добавку под названием TDB, которая действует в два этапа.

С одной стороны, эта добавка замедляет выделение брома в процессе кристаллизации, обеспечивая равномерное смешивание всех химических элементов в ходе изготовления. Позже, когда панель уже подвергается воздействию солнечного излучения, добавка претерпевает молекулярную трансформацию, в ходе которой она более прочно связывается с границами зерен перовскита, предотвращая их последующее распадение.

В издании подчеркнули, что благодаря своей конструкции новый тип солнечной панели можно встраивать в окна небоскрёбов и даже в "умную" одежду. Она чрезвычайно тонкая, что позволяет использовать её даже на спутниках и в миссиях в далёком космосе в будущем.

Плавучие солнечные панели на рыбной ферме в Чили

Ранее на лососевой ферме в Чили владельцы установили плавучие солнечные панели, чтобы сократить использование дизельного топлива. Они получили еще один неожиданный эффект - новая инфраструктура превратилась в естественное убежище для тысяч лососей, которые начали активно использовать затененное пространство под панелями.

Гибридная солнечная система уже покрывает около 57% энергетических потребностей фермы. Это позволяет ежегодно отказаться от использования более 100 тонн дизельного топлива и значительных выбросов углерода в атмосферу. Кроме того, теперь на ферму реже требуется доставлять топливо на судах, что также снижает воздействие на окружающую среду.

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