Авиакомпания Emirates внедряет новые подголовники для пассажиров эконом-класса, - СМИ

Новинку уже установили на трех самолетах Airbus A350.

Крупнейшая авиакомпания мира Emirates представила новые подголовники U-Dream, которые должны сделать путешествия в экономклассе значительно комфортнее, сообщает TimeOut. Новинку уже установили на трех самолетах Airbus A350, а к концу 2026 года ее планируют внедрить на всем флоте этого типа.

Кроме того, с начала следующего года такие подголовники начнут устанавливать и на модернизированных Airbus A380 и Boeing 777.

Как работают подголовники U-Dream

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Новый подголовник имеет необычную U-образную конструкцию. Помимо основной спинки, он оснащен двумя гибкими боковыми "крыльями", которые поддерживают голову с обеих сторон.

Благодаря этому голова пассажира не наклоняется вбок во время сна, а шея получает дополнительную поддержку. Это должно сделать длительные перелеты значительно более комфортными, особенно для тех, кто хочет поспать в экономклассе.

Президент Emirates сэр Тим Кларк назвал новинку настоящим прорывом.

"Мы нашли способ значительно повысить комфорт для пассажиров экономкласса, особенно на дальнемагистральных рейсах. U-Dream кардинально меняет ситуацию для тех, кто хочет поспать, ведь обеспечивает полную поддержку шеи. Больше не нужны дорожные подушки", - сказал он в интервью Euronews.

Как отмечают в авиакомпании, новое решение не только повышает комфорт во время полета, но и избавляет пассажиров от необходимости брать с собой дополнительную подушку для шеи.

Авиаперевозки в мире - что известно

Напомним, в Великобритании проходит подготовка к испытаниям новой авиационной технологии - сверхзвукового самолета Invictus, способного развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука.

По замыслу разработчиков, он будет взлетать с обычной взлетно-посадочной полосы, после чего подниматься в верхние слои атмосферы, где разгоняться до гиперзвуковой скорости и быстро преодолевать межконтинентальные маршруты. На данный момент Invictus не предназначен для перевозки пассажиров. Однако его испытания могут стать важным шагом на пути к появлению коммерческих гиперзвуковых перелетов.

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