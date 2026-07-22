Перестановки в ВСУ могут дать Украине шанс переломить ход войны, - обозреватель Bloomberg

Новый главнокомандующий ВСУ известен своей прямолинейностью и отстаиванием подхода к ведению боевых действий с помощью дронов.

Решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ и оставить во власти экс-министра обороны Михаила Федорова помогло избежать раскола, которого страна не может себе позволить. Такое мнение высказал обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

Чемпион отметил, что у Сырского и Федорова возник конфликт относительно того, как следует вести войну. Для многих украинцев эти разногласия значат довольно много, поэтому, когда Зеленский сначала встал на сторону уже бывшего главнокомандующего ВСУ, они вышли на протесты. Результатом стало назначение нового главнокомандующего ВСУ - 43-летнего Михаила Драпатого, известного своей прямолинейностью и отстаиванием подхода к ведению боевых действий с помощью дронов.

Обозреватель подчеркнул, что сейчас дроны и, как правило, молодые операторы БПЛА доминируют на поле боя. Он добавил, что ранее Федоров критиковал подход Сырского к войне, заявляя, что бывший главнокомандующий ВСУ отвергает асимметричный подход, без которого, по его словам, Украина может проиграть.

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Чемпион отметил, что Федоров сыграл ведущую роль в ускорении разработки дронов средней и большой дальности, которые помогли перенести войну вглубь России и нанести удар по логистике россиян на фронте. По его словам, на этом фоне решение об увольнении Федорова казалось многим людям сомнительным.

Кроме того, обозреватель напомнил, что ранее Федоров говорил о том, что реформа ВСУ с переходом на корпусную систему, цель которой – объединить несколько бригад и делегировать оперативное принятие решений и ресурсы лучшим командирам, под руководством Сырского зашла в тупик. Он подчеркнул, что одной из задач Драпатого будет изменить эту ситуацию.

Чемпион резюмировал, что в любом случае военное руководство Украины должно действовать сообща, чтобы добиться успехов в войне против России. Обозреватель считает, что заменив Сырского на Драпатого и восстановив Федорова в должности, Зеленский мог бы сделать это возможным.

Перестановки в военном руководстве Украины - важные новости

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил командующего Объединенными силами ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского. Зеленский отметил, что он уже определил с Драпатым, какие задачи должны быть реализованы в ближайшее время и в среднесрочной перспективе.

Также президент сообщил, что новым начальником Генерального штаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк. Драпатый отметил, что он познакомился со Скибюком в 2022 году на юге Украины, когда с одного командного пункта они руководили операцией по освобождению Херсонщины.

Кроме того, Зеленский заявил, что предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову "достойную должность во власти". По его словам, эта должность позволила бы объединить технологическую составляющую Украины и обеспечить её развитие.

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