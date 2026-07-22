Atlas Festival на 150%: музыка, благотворительность и новые сценические манифесты главного события лета

Atlas Festival 2026, который прошел 17-19 июля 2026 года на территории ТРЦ Blockbuster Mall, в очередной раз подтвердил статус крупнейшего музыкального события страны. Второй год подряд фестиваль проходил под слоганом "Объединяет. Вдохновляет. Помогает", объединив масштабную концертную программу с благотворительной миссией.

За три дня фестиваль посетили 95 тысяч человек (включая посетителей бесплатных сцен). В рамках совместной с фондом "Вернись живым" и ПриватБанком акции "Сбор 150%" удалось собрать 103 млн грн в поддержку проекта "Дронопад", направленного на усиление защиты украинского неба.

В этом году Atlas сосредоточился на создании целостного фестивального опыта. Особое внимание команда уделила сценическим концепциям, атмосфере и комфорту посетителей. Гости отмечали, что фестиваль стал еще более атмосферным: расширилась география развлекательных и интерактивных зон для разных возрастных аудиторий, а логистика территории стала еще более продуманной и удобной. На шести сценах фестиваля выступили более 80 артистов, каждый из которых представил собственное видение концертного шоу.

Видео дня

MONATIK открыл программу проектом Monatlas, построенным вокруг постановки в формате 360° и появления артиста вместе с двойником. Артем Пивоваров традиционно расширил границы концертного перформанса, соединив музыку со сложной воздушной сценографией: полетами на канате, кране и световых конструкциях. "Бумбокс" интегрировал в шоу свою узнаваемую сценическую драматургию – падение занавеса в начале выступления и масштабную декорацию в виде "бумбокса". Во время концерта "Без Обмежень" над многотысячной аудиторией развернули 10-метровый сине-желтый флаг, а Шугар представил новую сценическую концепцию Shugar Station и впервые выступил в полностью обновленном образе.

В лайнап также вошли Курган и Agregat, Жадан и Собаки, KOLA, Latexfauna, Друга Ріка, Nikow, SadSvit и десятки других представителей украинской сцены.

Одним из самых символичных международных событий фестиваля стало выступление австралийской группы breathe. Музыканты приостановили работу над новым альбомом, чтобы приехать в Киев, преодолев более 50 часов пути и 15 тыс. км. Во время шоу на экранах фестиваля музыканты показали видеообращения своих друзей из разных стран мира – Австралии, Великобритании, США и других государств. Участники обращений говорили о поддержке Украины, солидарности с украинцами и восхищении их стойкостью.

"Из андеграунда, в полночь, с улиц Нью-Йорка я обращаюсь к вам с чувством солидарности, прекрасный народ Украины. Ваша сила, мужество и несокрушимость уже много лет вдохновляют меня и мое сообщество. Я даже не могу представить себе все испытания, через которые вам до сих пор приходится проходить. Но вы встречаете их с достоинством. Мое глубочайшее уважение вам и моим братьям из breathe. Эта ночь принадлежит вам. Кирпич за кирпичом. Стена за стеной. Империя падет. Вся власть народу. Обращаюсь к народу Украины: пожалуйста, знайте, что здесь, в Австралии, мы не отвернулись".

Сама группа назвала это выступление одним из самых важных в своей карьере.

Также впервые в истории Atlas Festival была представлена программа военных музыкантов от "Радио Хартия" на сцене Shelter Loco Stage. Инициатором этого проекта стал основатель "Радио Хартия" Сергей Жадан. По его замыслу, выступления военных музыкантов на фестивале стали продолжением миссии медиа – поддерживать связь между военными и гражданскими, привлекать внимание к украинской армии и создавать пространство для диалога через музыку.

Третий день Atlas Festival начался с минуты молчания после самого массированного российского обстрела Киева за все время войны. Этот момент определил тон заключительного дня, напомнив, что украинские фестивали сегодня существуют в реальности, где музыка и война остаются частью одного контекста.

Благотворительность традиционно стала частью концертной программы. Благотворительные аукционы проходили между выступлениями артистов на всех сценах фестиваля. Самым дорогим лотом стало панно с шевронами и автографами участников группы "Бумбокс", проданное за 200 тыс. грн. Бутылка шампанского с автографами музыкантов и гитара группы "Без Обмежень" принесли еще по 100 тыс. грн каждая. В целом сумма сборов на аукционах за три дня достигла 4 606 063 грн.

Отдельным направлением фестиваля стала Общественная Аллея в пространстве Shelter. Здесь были представлены общественные и культурные проекты, направленные на поддержку украинской идентичности, просветительские инициативы и платформы, работающие над преодолением последствий российской культурной экспансии.

Несмотря на завершение концертной программы, благотворительная кампания "Сбор 150%" продолжается. Среди ее финальных розыгрышей – Jeep Avenger (27 июля), апартаменты (3 августа) и Jeep Compass (10 августа), победители которых будут определены среди участников сбора.