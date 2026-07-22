Путин не уступит и будет воевать до конца, – The New York Times

Мирное соглашение с сохранением нынешнего статус-кво не устраивает агрессора.

Несмотря на беспрецедентные санкции, разрыв с Западом, проблемы в экономике и тяжелые потери на фронте, Кремль сохранил общую стабильность в России и избежал полной международной изоляции. Это вдохновляет Владимира Путина на продолжение войны из-за убеждения, что он все еще может победить. Об этом в гостевой колонке для The New York Times пишет политический исследователь Анна Нотте, автор книги о глобальной кампании Владимира Путина против Запада.

Нотте напоминает, что после вторжения в Украину в 2022 году многие ожидали превращения России в государство-изгой. Однако, как говорится в публикации, Кремль быстро понял, что война будет затяжной, и начал активно укреплять позиции в странах так называемого глобального Юга. Многие государства не захотели выбирать между Россией и Западом, что позволило Москве сохранить международные связи, несмотря на санкционное давление.

Чтобы исследовать причины такой устойчивости, Нотте посетила более десятка стран, общалась с политиками, сторонниками России и россиянами, продвигающими интересы Кремля. По её выводу, Москва постоянно адаптируется к новым условиям, а западная стратегия изоляции не дала ожидаемого результата.

Видео дня

Одним из ключевых примеров автор называет Объединенные Арабские Эмираты. По её словам, после начала войны Дубай стал важным центром российской экономической деятельности: туда переезжал российский бизнес, через страну осуществлялись поставки товаров, а также проводились финансовые операции в обход долларовой системы. Это, пишет исследовательница, помогло России частично нейтрализовать последствия санкций.

Также Нотте рассказывает об информационных кампаниях Кремля в Африке и дипломатической работе России в международных организациях. По её словам, Москва активно использует антиколониальные настроения, а также такие площадки, как БРИКС, чтобы демонстрировать своё влияние и привлекать союзников.

В то же время автор подчеркивает, что поддержка России в мире не является однородной. В Южной Африке она связана с исторической памятью о поддержке СССР во время борьбы с апартеидом, тогда как в других странах политические силы сотрудничают с Москвой прежде всего из прагматических соображений.

Вместе с тем во время своих путешествий Нотте увидела и признаки постепенного ослабления российского влияния. В Казахстане усиливаются настроения в пользу необходимости дистанцироваться от России, а в Армении многие люди восприняли бездействие Москвы во время событий в Карабахе как предательство союзнических обязательств.

По мнению автора, несмотря на успехи Кремля в поиске партнеров, "глобальная мощь России постепенно ослабевает". Особенно заметным это стало после падения режима Башара Асада в Сирии, которого Москва десятилетиями поддерживала.

Однако война в Украине остается определяющим фактором для международного положения России. Как отмечает Нотте, Владимир Путин убежден, что исход конфликта определит будущую роль его страны в мире, и он до сих пор верит в возможность геополитической победы.

"Что бы ни делал Запад, Россия не уступит. (...) Несмотря на все риски войны, Путин сделал ставку на то, что переживет Запад. В мире, где, кажется, есть неисчерпаемый источник поклонников и сторонников, а также бесчисленное количество посредников и помогателей, его ставка может окупиться", – резюмирует аналитик.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, Украина перехватила инициативу на фронте, продемонстрировав превосходство в сфере беспилотников и вернув сотни квадратных километров территории. В то же время ключевыми потребностями остаются немедленная поставка ракет Patriot, более жесткий контроль за санкциями против России и сохранение американской разведывательной поддержки.

Также мы сообщали, что Кремль больше не рассматривает возможность возвращения Украине оккупированных районов Сумской и Харьковской областей. Путин стремится силой установить контроль над всей Донецкой областью и выйти на мирные переговоры только после достижения этой цели.

Вас также могут заинтересовать новости: