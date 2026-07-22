Путин не уступит и будет воевать до конца, – The New York Times

Несмотря на беспрецедентные санкции, разрыв с Западом, проблемы в экономике и тяжелые потери на фронте, Кремль сохранил общую стабильность в России и избежал полной международной изоляции. Это вдохновляет Владимира Путина на продолжение войны из-за убеждения, что он все еще может победить. Об этом в гостевой колонке для The New York Times пишет политический исследователь Анна Нотте, автор книги о глобальной кампании Владимира Путина против Запада.
Нотте напоминает, что после вторжения в Украину в 2022 году многие ожидали превращения России в государство-изгой. Однако, как говорится в публикации, Кремль быстро понял, что война будет затяжной, и начал активно укреплять позиции в странах так называемого глобального Юга. Многие государства не захотели выбирать между Россией и Западом, что позволило Москве сохранить международные связи, несмотря на санкционное давление.
Чтобы исследовать причины такой устойчивости, Нотте посетила более десятка стран, общалась с политиками, сторонниками России и россиянами, продвигающими интересы Кремля. По её выводу, Москва постоянно адаптируется к новым условиям, а западная стратегия изоляции не дала ожидаемого результата.
Одним из ключевых примеров автор называет Объединенные Арабские Эмираты. По её словам, после начала войны Дубай стал важным центром российской экономической деятельности: туда переезжал российский бизнес, через страну осуществлялись поставки товаров, а также проводились финансовые операции в обход долларовой системы. Это, пишет исследовательница, помогло России частично нейтрализовать последствия санкций.
Также Нотте рассказывает об информационных кампаниях Кремля в Африке и дипломатической работе России в международных организациях. По её словам, Москва активно использует антиколониальные настроения, а также такие площадки, как БРИКС, чтобы демонстрировать своё влияние и привлекать союзников.
В то же время автор подчеркивает, что поддержка России в мире не является однородной. В Южной Африке она связана с исторической памятью о поддержке СССР во время борьбы с апартеидом, тогда как в других странах политические силы сотрудничают с Москвой прежде всего из прагматических соображений.
Вместе с тем во время своих путешествий Нотте увидела и признаки постепенного ослабления российского влияния. В Казахстане усиливаются настроения в пользу необходимости дистанцироваться от России, а в Армении многие люди восприняли бездействие Москвы во время событий в Карабахе как предательство союзнических обязательств.
По мнению автора, несмотря на успехи Кремля в поиске партнеров, "глобальная мощь России постепенно ослабевает". Особенно заметным это стало после падения режима Башара Асада в Сирии, которого Москва десятилетиями поддерживала.
Однако война в Украине остается определяющим фактором для международного положения России. Как отмечает Нотте, Владимир Путин убежден, что исход конфликта определит будущую роль его страны в мире, и он до сих пор верит в возможность геополитической победы.
"Что бы ни делал Запад, Россия не уступит. (...) Несмотря на все риски войны, Путин сделал ставку на то, что переживет Запад. В мире, где, кажется, есть неисчерпаемый источник поклонников и сторонников, а также бесчисленное количество посредников и помогателей, его ставка может окупиться", – резюмирует аналитик.
Война в Украине: стратегическое измерение
Как писал УНИАН, Украина перехватила инициативу на фронте, продемонстрировав превосходство в сфере беспилотников и вернув сотни квадратных километров территории. В то же время ключевыми потребностями остаются немедленная поставка ракет Patriot, более жесткий контроль за санкциями против России и сохранение американской разведывательной поддержки.
Также мы сообщали, что Кремль больше не рассматривает возможность возвращения Украине оккупированных районов Сумской и Харьковской областей. Путин стремится силой установить контроль над всей Донецкой областью и выйти на мирные переговоры только после достижения этой цели.