Учёные заглянули под плавучую солнечную станцию и увидели неожиданную картину

Исследование проводилось на плавучей солнечной станции Bomhofsplas в Нидерландах.

Плавучая солнечная станция в Нидерландах может служить не только источником чистой энергии, но и местом обитания для различных видов живых организмов. Во время работы ученые услышали звуки птиц, доносившиеся из-под солнечных панелей, а также обнаружили, что установленные под ними укрытия привлекли сотни рыб и тысячи мелких водных обитателей.

Результаты их исследования показали, что при правильном проектировании такие станции могут не наносить вреда природе, а даже поддерживать биоразнообразие, пишет The Times of India.

Исследование проводилось на плавучей солнечной станции Bomhofsplas, построенной на озере в Нидерландах. В период с 2020 по 2023 год ученые установили 20 подводных конструкций в виде клеток, размещенных под различными участками солнечной станции.

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Эти укрытия были созданы для того, чтобы обеспечить мелким рыбам место для защиты и поиска пищи, а также помочь исследователям понять, как плавучие солнечные станции влияют на водные экосистемы.

К моменту завершения исследования в этих конструкциях поселились более 400 рыб и почти 2 тысячи беспозвоночных, среди которых были мидии и губки. По словам ученых, со временем эти конструкции превратились в небольшие экосистемы, которые поддерживали жизнь организмов на высших уровнях пищевой цепи.

Исследователи также обнаружили признаки того, что плавучую солнечную станцию могут использовать птицы. В статье, опубликованной в 2021 году в журнале Sustainability, учёные сообщили, что слышали звуки птиц под солнечными панелями. Это может свидетельствовать о том, что под плавучими конструкциями могли быть устроены гнёзда.

Учёные считают, что новые результаты показывают: при правильном проектировании плавучие солнечные станции могут снижать негативное воздействие на природу и одновременно создавать новые места обитания для живых организмов.

Помимо поддержки биоразнообразия, плавучие солнечные панели имеют ещё одно преимущество – они создают тень, которая может способствовать уменьшению испарения воды. В то же время вода под панелями естественным образом охлаждает их, что может повысить эффективность работы станции.

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