Удачно подобранное имя может обеспечить счастливую судьбу его обладательнице.

Многие люди верят, что имя может повлиять на судьбу человека. Конечно, это не доказано научно, но каждый хочет обеспечить счастливое будущее своим детям. Поэтому некоторые родители стараются подбирать для дочек женские имена с положительным значением. Таким образом они надеются наделить девочку качествами, необходимыми для достижения счастья.

Какое женское имя приносит удачу и богатство

Если исследовать значения имен, то среди них можно обнаружить связанные с удачей, достатком и счастьем. Женские имена с хорошей судьбой пользуются популярностью у родителей, которые надеются с их помощью сделать дочь счастливой.

Лайма

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Если вам интересно, какое женское имя означает удачу, то это именно оно. В древнебалтийской мифологии Лайма была богиней счастья и удачной судьбы, поэтому её имя стало очень популярным в странах Балтии. Многие латыши верят, что такой женщине гарантировано безоблачное будущее. В Украине оно встречается редко, но при желании именно так можно назвать дочку.

Фелиция

Нельзя однозначно определить, какое самое счастливое имя женское, однако Фелиция точно должна войти в перечень. С латинского это слово означает "счастливая" или "удачливая". Во многих странах мира оно стало обыденным, но для украинцев все еще звучит экзотично. Поэтому его все чаще выбирают родители, которые ищут редкие красивые имена с хорошим значением. Считается, что Фелиция буквально "притягивает" к себе благополучие и удачу во всех начинаниях.

Злата

Злата и Златослава - славянские женские имена, приносящие удачу и богатство. Их буквальный смысл - "золотая" и "драгоценная". Женщины с такими именами вырастают сильными, целеустремленными личностями, которые всегда добиваются задуманных целей.

Виктория

Это очень популярное в Украине имя для девочки с латыни означает "победа". Неудивительно, что его обладательницы легко достигают успеха. Сильные лидерские качества, уверенность в себе и благосклонность судьбы помогают Викториям выбороть огромное счастье.

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