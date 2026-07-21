В народном календаре день называют Мария Ягодница.

22 июля православные верующие чтят память святой Марии Магдалины - ближайшей ученицы Христа и покровительницы женщин.

С этим днем связаны старинные традиции, народные приметы и запреты, многие из которых соблюдают и сегодня.

Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 22 июля по старому календарю, что можно и нельзя делать в этот день и на что советуют обратить внимание народные приметы.

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Какой сегодня церковный праздник в Украине

22 июля (4 августа по старому стилю) православная церковь чтит память святой Марии Магдалины - жены-мироносицы, ближайшей ученицы Иисуса Христа и первой свидетельницы Его Воскресения.

Согласно Евангелию, Мария Магдалина была родом из города Магдала в Галилее. После встречи с Иисусом Христом, который исцелил ее, изгнав семь бесов, она оставила прежнюю жизнь и стала одной из самых верных Его учениц.

Мария сопровождала Спасителя до последних дней Его земной жизни, присутствовала при распятии, а после погребения пришла ко Гробу Господню с благовониями, чтобы помазать Его тело. Именно ей первой явился воскресший Христос и поручил сообщить ученикам радостную весть о Своем Воскресении.

По церковному преданию, позже Мария Магдалина отправилась в Рим и предстала перед императором Тиберием. Она преподнесла ему яйцо со словами: "Христос воскрес!". Усомнившись, правитель сказал, что поверит в чудо лишь тогда, когда яйцо станет красным. В тот же миг оно изменило цвет. Считается, что именно эта легенда положила начало традиции красить пасхальные яйца в красный цвет.

Последние годы жизни святая провела в Эфесе. В IX веке ее мощи перенесли в Константинополь, а сегодня их частицы хранятся в разных христианских святынях мира.

Мария Магдалина считается покровительницей женщин и семьи. Верующие молятся ей о здоровье, укреплении семейных отношений, мире в доме и помощи в жизненных испытаниях.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

По юлианскому календарю 22 июля вспоминают священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и что можно и нельзя делать по приметам дня.

Какой сегодня праздник в народном календаре

В народном календаре этот день называют Марией Ягодницей и Огненной Марией. Первое название связано со сбором летних ягод, второе - с народными представлениями о грозах и молниях, которые нередко бывают в эту пору.

По народной традиции в этот день принято мыть окна, стирать занавески и наводить порядок в доме, чтобы впустить в жилище "Марьин свет", который, по поверьям, приносит достаток и благополучие. Если день стоит солнечный, по народным приметам хорошо полить сад и огород - считается, что это способствует хорошему росту растений и богатому урожаю.

Женщинам, согласно народным поверьям, в день Марии Магдалины не советуют выполнять тяжелую работу в поле, саду и на огороде - святая покровительствует женщинам, поэтому день лучше посвятить семье, молитве и домашним делам.

Церковь призывает провести этот день без ссор, злости, зависти, осуждения и сквернословия, а также не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

В день Марии Магдалины не стоит выяснять отношения - конфликт может надолго нарушить мир в семье. В народе также верят, что Мария Магдалина повелевает громом и молниями, поэтому во время грозы не рекомендуют работать в поле или на огороде.

Кроме того, в непогоду советуют держать окна и двери закрытыми: по поверьям, через открытые проемы в дом может проникнуть нечистая сила. У этого обычая есть и практическое объяснение - во время грозы открытые окна и сквозняки действительно могут быть небезопасны.

Народные приметы о погоде 22 июля

По народным приметам 22 июля судили о погоде и будущем урожае:

утренний туман стелется по земле - день будет теплым и солнечным;

гроза - к богатому урожаю пшеницы, ячменя, гречки и хорошему сенокосу;

лягушки сидят в воде - установится сухая погода, выбрались на берег - скоро пойдет дождь;

звезды ярко сверкают перед рассветом - в ближайшие дни ожидаются осадки;

голуби прячутся в гнездах - к ненастью.

Считается, что собранные в этот день малина и другие лесные ягоды обладают особой целебной силой, поэтому из них нужно делать заготовки на зиму.

Кто отмечает именины 22 июля

Именины 22 июля по новому церковному календарю отмечают Мария.

По народным поверьям, люди, рожденные в этот день, отличаются целеустремленностью, добрым сердцем и отзывчивостью.

Ранее мы также публиковали православный календарь на июль 2026 с праздниками на каждый день по новому и старому стилю.

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