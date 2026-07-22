Число заблокированных российских медиасервисов выросло на 42,5%: инициатива 'Чистое небо' подвела итоги

Инициатива системно сотрудничает с государственными органами в сфере защиты информационного пространства и прав интеллектуальной собственности.

В первом полугодии 2026 года в Украине значительно активизировалась борьба с российской пропагандой и онлайн-пиратством. За это время перечень запрещенных медиасервисов государства-агрессора вырос на 42,5% – с 56 до 76 сервисов, а общее количество заблокированных сайтов достигло 925 и уже в ближайшее время превысит тысячу.

Такие результаты обнародовал общественный союз "Инициатива Чистое Небо", который системно сотрудничает с государственными органами в сфере защиты информационного пространства и прав интеллектуальной собственности.

90% запрещённых сервисов – результат работы "Инициативы Чистое небо"

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По обращениям Инициативы "Чистое небо" Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в течение шести месяцев принял 22 решения, которыми расширил перечень веб-ресурсов, запрещенных на территории Украины. В частности, под ограничения попали:

16 сервисов онлайн-телевидения и стриминговых платформ, транслировавших российские телеканалы;

пиратский VOD-сервис HD KINO;

десятки новых "зеркал" крупнейших пиратских ресурсов, среди которых Baskino, Filmix, HDRezka, Kinogo, Kinobar, Kinokong и другие.

Всего только за первое полугодие было заблокировано 71 новое зеркало уже известных пиратских платформ.

На сегодняшний день государственный перечень содержит 76 медиасервисов и 925 веб-сайтов, из которых 69 сервисов (90,7%) были внесены именно по результатам работы Инициативы "Чистое небо" в 2023–2026 годах.

"Очищение украинского информационного пространства от российской пропаганды и нелегального контента – это вопрос не только защиты авторских прав, но и информационной безопасности страны. В этом направлении государство и отрасль преследуют одну общую цель – максимально ограничить доступ к ресурсам, работающим в интересах врага", – отмечает руководитель Инициативы "Чистое небо" Вячеслав Миенко.

Важной составляющей этой работы является юридическое сопровождение всех процедур. Уже много лет партнером Инициативы выступает компания Smartsolutions, которая обеспечивает правовую экспертизу, подготовку доказательной базы и сопровождение взаимодействия с государственными органами. Именно благодаря сочетанию технической экспертизы и профессиональной юридической поддержки ИЧН удается достигать системных результатов в борьбе с нелегальным контентом.

"Задача Smartsolutions – обеспечить правовое качество материалов, которые Инициатива передает государственным органам, и их соответствие требованиям законодательства. За годы сотрудничества нам удалось выстроить рабочую модель взаимодействия, которая уже дала заметные результаты для защиты украинского информационного пространства. В то же время мы видим возможности для дальнейшего совершенствования процедур и открыты к диалогу со всеми участниками процесса для эффективного противодействия враждебной пропаганде", – комментирует адвокат Smartsolutions, партнер Инициативы "Чистое Небо" Виталий Волошин.

Запретить недостаточно – важно обеспечить выполнение решений

После расширения перечня запрещенных ресурсов Инициатива сосредоточилась на проверке того, как эти решения выполняются интернет-провайдерами. Так, за первые шесть месяцев 2026 года специалисты ИЧН провели мониторинг работы 18 телеком-операторов в Киеве, Киевской области, Тернополе и Закарпатье.

Результаты показали, что значительная часть запрещенных ресурсов до сих пор остается доступной для пользователей отдельных провайдеров. Документально подтвержденные результаты мониторинга были переданы в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В июне Инициатива также провела рабочую встречу с представителями НКЭК по вопросам совершенствования взаимодействия и поиска эффективных механизмов выполнения государственных решений о блокировке. В то же время в ИЧН подчеркивают, что проблема заключается не только в выполнении требований провайдерами. Среди системных вызовов – отсутствие единого удобного механизма оперативного информирования операторов о новых решениях государственных органов, а также необходимость выработать единые подходы к эффективной технической блокировке ресурсов.

"Мы хорошо понимаем вызовы, с которыми сталкивается телекоммуникационная отрасль в условиях войны. Именно поэтому выступаем не за конфронтацию, а за конструктивный диалог. Уверены, что совместная работа государства, регуляторов и провайдеров позволит существенно повысить эффективность блокировки нелегальных ресурсов", – отмечает Вячеслав Миенко.

Инициатива уже предложила провести открытую совместную встречу с участием Национального совета, НКЭК и представителей телеком-рынка для выработки единых практических решений.

Борьба с пиратством – это также борьба за деньги

Помимо блокировки доступа, ИЧН продолжает работать над перекрытием источников финансирования пиратских ресурсов. По состоянию на июнь собственный черный список Инициативы содержит уже более 4700 пиратских сайтов. После внесения в этот список значительное количество ресурсов прекращает работу или теряет возможность зарабатывать на рекламе.

Отдельным направлением стало сотрудничество с недавно созданным государственным агентством "ПлейСити", которое запустило онлайн-механизм подачи сообщений о незаконной рекламе азартных игр. ИЧН уже направила более 90 жалоб на рекламу азартных игр, размещенную на пиратских киносайтах и нелегальных стриминговых сервисах.

В Инициативе ожидают, что новый цифровой механизм позволит быстрее реагировать на нарушения и эффективнее лишать пиратские площадки рекламных доходов.

Украинский опыт отметили в США

Одним из наиболее заметных международных достижений стало внедрение в Украине механизма WIPO ALERT – международной системы противодействия онлайн-пиратству. Именно по обращениям Инициативы "Чистое Небо" в национальный реестр WIPO ALERT были внесены первые 15 украинских пиратских ресурсов.

Этот шаг был особо отмечен представителями Офиса торгового представителя США (USTR) в ходе публичных слушаний по подготовке ежегодного отчета Special 301 Report, в котором оценивается состояние защиты прав интеллектуальной собственности в странах-партнерах США.

Следующий шаг – изменения в законодательстве

Параллельно инициатива завершила подготовку пакета законодательных изменений, направленных на усиление борьбы с онлайн-пиратством и защиту информационного пространства. Разработанные предложения уже находятся на рассмотрении профильного комитета Верховной Рады.

Напомним, что инициатива "Чистое небо" была создана летом 2013 года с целью развития в украинском интернете легального аудиовизуального продукта и борьбы с ресурсами, распространяющими контент с нарушением прав интеллектуальной собственности. ИЧН насчитывает 13 участников и 13 партнеров, среди которых крупнейшие игроки медиарынка Украины.

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