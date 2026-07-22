Казахстан прекратил экспорт нефти по Черному морю из-за украинских атак, - Bloomberg

Казахстан является вторым по величине поставщиком нефти в Европу.

Казахстан приостанавливает транспортировку нефти по трубопроводу к своему главному экспортному терминалу на российском побережье Черного моря из-за серии украинских атак на танкеры, пишет Bloomberg.

Терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вблизи российского порта Новороссийск приостановил прием поставок по трубопроводу, поскольку танкерные компании опасаются отправлять свои суда к этому объекту после украинских атак с использованием дронов. Приостановка поставок должна была начаться во вторник, 21 июля, однако точно неизвестно, началась ли она уже.

По словам источников агентства, нефтедобывающие компании Казахстана также будут вынуждены сократить добычу, если остановка поставок по трубопроводу продлится до конца этой недели.

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Эти перебои происходят на фоне того, что нефтяной рынок уже борется с почти полной остановкой поставок нефти через Ормузский пролив из-за возобновления военных действий между США и Ираном, а йеменские хуситы угрожают экспорту Саудовской Аравии из Красного моря.

Терминал КТК на сегодняшний день является крупнейшим каналом экспорта казахстанской нефти, на который приходится около 80% объемов "черного золота" страны, преимущественно из проектов, реализуемых в партнерстве с международными нефтяными гигантами, такими как Chevron, ExxonMobil и Shell.

Казахстан – второй по величине поставщик нефти в Европу, и сокращение объемов поставок нанесет ущерб региональным нефтеперерабатывающим предприятиям именно тогда, когда они пытаются найти замену поставкам из Персидского залива.

Украина не брала на себя прямой ответственности за удары, в которых были задействованы западные суда. В то же время украинские военные сообщали о нескольких атаках на неназванные нефтяные танкеры в Чёрном море в последние дни. Хотя терминал Каспийского трубопроводного консорциума расположен в России, экспорт через этот объект не попал под западные санкции.

Ситуация с нефтью в мире – последние новости

20 июля сообщалось, что Евросоюз пока не будет ослаблять санкционный механизм, направленный на ограничение доходов России от экспорта нефти, несмотря на рост мировых цен из-за войны между Ираном и Израилем.

20 июля агентство Reuters сообщало, что цены на нефть марки Brent выросли на 2% и превысили 90 долларов за баррель на фоне обострения конфликта между США и Ираном на Ближнем Востоке, что ограничило поставки нефти через Ормузский пролив.

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