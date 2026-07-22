В народе день 23 июля прозвали Трофим Бессонник.

23 июля по новому церковному календарю православные верующие отмечают день памяти Почаевской иконы Божией Матери.

Это один из самых известных и почитаемых чудотворных образов Богородицы.

Где находится святыня сегодня, о чем молятся перед иконой, какие традиции и запреты существуют в этот день, а также какой праздник отмечают по старому стилю - рассказываем в материале.

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Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

23 июля (5 августа по старому стилю) православные вспоминают Почаевскую икону Божией Матери - одну из самых известных святынь, с которой связано множество преданий о чудесной помощи и исцелениях.

Праздник установили в память о спасении Успенской Почаевской лавры во время осады татарами в 1675 году, во время войны с Османской империей. Согласно церковному преданию, монахи обители не могли защитить монастырь и обратились с молитвой к Божией Матери и преподобному Иову Почаевскому. Тогда над храмом явилась Богородица в окружении ангелов и вместе со святым Иовом.

Увидев небесное видение, нападавшие испугались. По преданию, их стрелы, выпущенные в сторону защитников монастыря, возвращались обратно, после чего среди воинов началась паника и они отступили. Позже некоторые из тех, кто участвовал в осаде, приняли христианство.

С Почаевской иконой связывают и другие чудеса. Одно из самых известных - исцеление слепой девочки Анны Акимчуковой. Также рассказывают историю графа Николая Потоцкого: после того как его кучер чудесным образом спасся благодаря молитве перед иконой, сам Потоцкий стал покровителем Почаевской обители.

По преданию, святыню монастырю в XVI веке передала дворянка Анна Гойская. Сегодня Почаевская икона Божией Матери находится в Успенской Почаевской лавре в Тернопольской области.

Верующие обращаются к иконе с молитвами о здоровье и исцелении, просят защиты для семьи, помощи в сложных жизненных обстоятельствах. Считается, что святыня помогает сохранить мир и согласие в доме, укрепляет веру и наставляет на правильный путь.

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

По юлианскому (старому) церковному календарю 23 июля вспоминают преподобного Антония Печерского - одного из основателей Киево-Печерской лавры. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник и о его главных обычаях и запретах.

Какой сегодня праздник народный - что можно и нельзя делать

В народе день 23 июля прозвали Трофим Бессонник. Такое название день получил в честь мученика Трофима, которого вспоминают сегодня, а также из-за большого количества хозяйственных забот в этот период.

Считается, что на Трофима хорошо начинать новые дела - они принесут пользу и успех. Также этот день считают благоприятным для сватовства и заключения брака: верят, что семья, созданная в этот период, будет крепкой и дружной.

К этому времени уже созревает малина, поэтому день также называют Калинниками-Малинниками. Ягоды собирают, из них готовят варенье, компоты и другие заготовки на зиму. Калину в народе особенно почитают за полезные свойства и связывают с семейным благополучием. При этом в Украине массовое созревание калины обычно приходится на более поздний период - ближе к осени.

С калиной связывают немало народных поверий: считается, что куст возле дома защищает семью от бед, приносит мир и согласие. Веточки растения воспринимают как оберег, а ягоды используют не только в кулинарии, но и в народной медицине.

В церковный праздник, как и в любой другой день, верующим не стоит ссориться, злословить, завидовать, распространять сплетни или отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Грехом считаются жадность, грубость и лень.

По народным поверьям, на Трофима Бессонника нельзя долго спать - можно упустить удачу и привлечь бедность. В этот день стараются не откладывать важные дела и не заниматься пустой работой: считается, что трудолюбие помогает сохранить достаток.

Особое отношение в этот день - к калине. На Трофима не советуют без необходимости ломать, рубить или срывать ветки этого дерева: верят, что это может привести к неприятностям.

Приметы на Трофима Бессонника

По погоде в этот день наши предки пытались понять, каким будет урожай и что ждать от ближайших недель:

утренний туман - к богатому урожаю грибов;

если туман стелется вечером - впереди ясная и спокойная погода;

яркие звезды перед рассветом - скоро придут дожди;

дождь на Трофима Бессонника - к хорошему урожаю;

громко ухает сова или филин - ожидается похолодание, особенно ночью;

птицы громко кричат - зима будет теплой;

голуби прячутся в гнездах - скоро испортится погода.

Также в народе верили, что на Трофима нельзя ломать ветки калины - это может привлечь беду. Калиновое дерево издавна считалось защитой дома, а веточка или кусочек коры служили оберегом.

Именины 5 августа

5 августа именины отмечает Трофим.

Люди, рожденные в этот день, по народным поверьям, обладают сильным характером и стремятся добиться успеха. Они честолюбивы, но при этом не забывают об окружающих. Такие люди считаются добрыми, открытыми и справедливыми: они не любят лгать, не строят козни и всегда готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

Ранее мы также публиковали православный календарь на июль 2026 с праздниками на каждый день по новому и старому стилю.

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