Баклажаны по рецепту из поваренной книги 1960 года получаются превосходными.

В Украине начался сезон молодых овощей, в связи с которым возникает вопрос - что приготовить из баклажанов, кроме надоевшей икры. На самом деле работать с этим продуктом совсем несложно. Если просто обжарить на сковороде с другими овощами, у вас уже получится восхитительный гарнир.

Жареные баклажаны с помидорами - старинный рецепт

Вкусный способ приготовления овощей содержится в книге "Украинские блюда" 1960 года издания. Поваренная книга советует сделать жареные баклажаны на сковороде с добавлением помидоров и сметаны. Томаты придадут блюду приятную кислинку, а кисломолочная заливка смягчает вкус и помогает "подружить" все ингредиенты.

Многие поколения украинцев готовили жареные баклажаны этим старинным способом. Рецепт доказал свою надежность, поэтому точно понравится всем.

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Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

пятьсот граммов баклажанов;

пятьсот граммов помидоров;

две столовые ложки подсолнечного масла или смальца;

столовая ложка муки;

три столовые ложки сметаны;

острый перец горошком или в порошке;

столовая ложка рубленой петрушки.

Баклажаны и томаты промывают и нарезают тонкими кружочками в две разные посуды. Если первый овощ горчит, то его можно посыпать солью на 15 минут и затем промыть под краном - благодаря этому горечь уйдет.

Посыпьте баклажаны с помидорами солью и перцем. Затем отдельно обваляйте в муке (ее может понадобиться больше).

На двух сковородках нагрейте по ложке масла. Обжарьте на них помидоры и баклажаны по отдельности до готовности (примерно 8-10 минут на небольшом огне). Затем выложите овощи на тарелку, полейте сметаной и посыпьте рубленой зеленью.

Подавайте баклажаны с помидорами и сметаной как закуску, салат или гарнир. Блюдо получается вкусным как в горячем, так и в холодном виде.

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