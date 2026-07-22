Запад веками проецирует на Россию собственные фантазии, принимая красивые декорации за доказательство величия.

Лео Хэйр, набожный христианин из Техаса, недавно пополнил длинный список иностранцев, которых на протяжении десятилетий грубо сталкивала с собой российская реальность. В 2023 году, разочаровавшись в том, что он воспринимал как упадок своей родины (например, терпимость к геям), он перевёз семью в "империю" кремлевского диктатора Владимира Путина – общество, якобы воплощавшее твёрдую христианскую веру и традиционные семейные ценности.

Россия предоставила ему убежище. Каким же шоком стало то, что Лео обманом лишился 66 000 долларов (около 2,8 миллиона гривен) из-за россиянина, которому доверял, оставив семью без крыши над головой, пишет обозреватель Foreign Policy Кристиан Кэрил в своем материале. Теперь он предсказуемо сокрушается: "Я поверил пропаганде".

История Лео – лишь свежий пример явления, куда более старого и куда более влиятельного. На протяжении веков российские правители эксплуатировали чрезмерно разыгравшееся воображение жителей Запада, жаждавших проецировать собственные фантазии на восточную империю. Тенденция восходит по меньшей мере к Вольтеру, сотворившему образ России как терпимой цивилизации, которую он противопоставлял религиозному фанатизму Франции.

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Он восхвалял Екатерину Великую за насаждение ценностей Просвещения среди "варварских" народов евразийской глубинки – вплоть до того, что аплодировал некоторым из ее самых жестоких завоеваний, пишет СМИ. "Будь я моложе, я сделался бы русским", – восторгался он однажды, хотя на деле туда так и не добрался. Екатерина, умевшая распознать пиар-подарок, охотно субсидировала его дальнюю пропаганду.

На каком-то уровне притягательность "легко понять"

По словам эксперта, у России якобы богатое культурное наследие (хотя зарубежные поклонники обычно не замечают скрытых под ним шовинистических настроений). Она одновременно часть Европы и решительно неевропейская страна – смесь, порождающая ощущение тайны и экзотики.

Порой в игру, кажется, вступает и неявный расизм: многие россияне "выглядят по-европейски", а русское православие узнаваемо христианское, что побуждает жителей Запада делать в отношении страны допущения, которые они никогда не применили бы к другим авторитарным обществам Азии или Ближнего Востока.

Каковы бы ни были причины, русофилы склонны видеть то, что хотят видеть, и не замечать остального. Социалисты, посещавшие Советский Союз, не замечали очевидных признаков обнищания и террора и признавали лишь утопические декорации, выставленные перед ними хозяевами. Россия, писал Джордж Бернард Шоу в 1931 году, "ведома людьми впечатляющих способностей и беспримерной свободы мысли" – через три года после того, как Сталин запустил первую волну показательных процессов.

Ведущие СМИ были не менее склонны к подобным кульбитам. К примеру, корреспондент New York Times Уолтер Дюранти в своих репортажах из Москвы отрицал катастрофу насильственной коллективизации и вызванный ею голод в Украине, Казахстане и на юге России, унёсший миллионы жизней.

Республиканцы из движения MAGA теперь следуют той же традиции, заявил Кэрил. Когда американская ультраправая деятельница Кэндис Оуэнс этой весной приехала в Россию, она восторгалась красотой ее храмов, приводя их как доказательство глубокого христианского благочестия страны, хотя с тем же успехом могла бы восхититься прекрасными соборами Украины, к которой относится с презрением, отмечает автор.

Она демонстративно молчала, когда россияне через несколько дней после ее поездки разбомбили Киево-Печерскую лавру – одну из святейших святынь православного мира. Похоже, Оуэнс не осознавала и того, что путинская Россия преследует баптистов и Свидетелей Иеговы, одновременно спонсируя агрессивно исламистский режим в Чечне.

Апологеты России редко выезжают за пределы больших городов и почти не контактируют с обычными людьми. Иначе они узнали бы, что россиянам приходится тратить куда большую долю доходов на еду, чем жителям Западной Европы, что у них крайне высокий уровень разводов и что страна переживает эпидемию домашнего насилия – не в последнюю очередь благодаря закону о декриминализации избиения жён.

Снова и снова фантазёры, воспевающие мощь России, упускают её очевидные признаки слабости, отсталости, коррупции и общественного разложения.

Отмахнуться от таких голосов как от чудаков не выйдет: есть немало свидетельств, что они оказались эффективными ретрансляторами кремлёвских нарративов. В 2024 году американская прокуратура предъявила обвинения двум российским агентам за перекачку денег консервативным инфлюенсерам, распространявшим пропутинские взгляды.

Впрочем, в выдавании желаемого за действительное повинны не только правые, говорится в материале. В 2009 году Барак Обама и его команда серьезно оступились, ухватившись за тогдашнего президента России Дмитрия Медведева как за воображаемого "умеренного" реформатора. Почти мгновенно стало очевидно, что это очередная кремлёвская афера: Медведев был лишь временной марионеткой Путина. Вечный поиск "разумного русского" вновь обернулся миражом.

Да и в целом американская политическая элита давно питает слабость к неверному прочтению России – от советологов эпохи холодной войны до Дональда Трампа. После полномасштабного вторжения множество экспертов исказили свои оценки переоценкой российских возможностей: в 2022 году генерал Марк Милли говорил Джо Байдену, что Киев может пасть за 72 часа; аналитик Джон Миршаймер упорно предрекал скорую гибель Украины – задолго после того, как стало ясно, что российская армия искалечена коррупцией, бесхозяйственностью и технологической отсталостью.

"Все эти эксперты, надо полагать, попросту поддались мифу о российской необъятности, мощи и силе – тех самых свойствах, что так долго убеждали Трампа, будто именно на Россию стоит делать ставку. Мы должны быть благодарны украинцам за то, что они показали миру, почему этому мифу пора умереть", - подытожил Кэрил.

Другие новости о России

Ранее УНИАН сообщал, что в случае мобилизации Россия столкнётся с теми же проблемами, что и Украина. В прошлом году в РФ качественно работала схема набора контрактников, благодаря которой удалось набрать 409 тысяч военнослужащих. Однако в этом году ситуация изменилась.

Кроме того, мы также рассказывали, что россияне возвращаются к наличным, усиливая давление на экономику РФ. С начала года объем наличных денег в обращении в России вырос на 1,56 трлн рублей.

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