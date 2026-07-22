В Греции есть райский остров, где летом всегда комфортная температура

Пока вся Греция изнывает от адской жары в течение всего лета, на одном острове условия по-настоящему комфортные

Греция остается одним из самых популярных направлений для летнего отдыха в Европе. Однако у этой страны есть как минимум один существенный недостаток – летом здесь стоит адская жара. Но и в Греции можно найти места, где даже летом можно отдохнуть при относительно комфортной температуре, пишет Express.

Издание отмечает, что летом температура воздуха в Греции иногда превышает 40 градусов, особенно в южных районах. Учитывая это, туристам, желающим избежать изнурительной жары, стоит обратить внимание на несколько направлений, где климат даже в июле-августе остается значительно более комфортным.

Авторы публикации приводят мнение специалиста по путешествиям по Греции и основателя сервиса Bnbstay Яхья Давуда. Эксперт назвал три региона, где даже в разгар лета жару переносить значительно легче.

Видео дня

Самотраки и Тасос. По словам эксперта, главной ошибкой туристов является восприятие всей Греции как единой климатической зоны. Он объясняет, что Самотраки расположен значительно севернее, а в августе температура здесь обычно держится около 28 градусов. Горные водопады питают природные каменные бассейны с холодной водой, а густые леса острова Тасос помогают поддерживать температуру ниже, чем на многих популярных курортах юга страны.

Киклады. Вторым вариантом эксперт называет острова Кикладского архипелага. Речь идет прежде всего о Миконосе, Тиносе, Фолегандросе и высокогорных районах Санторини, где более комфортные условия создает сильный северный ветер Мелтеми. Именно он заметно снижает ощущаемую температуру даже тогда, когда термометры показывают высокие значения.

Горные деревни Крита. Третья рекомендация эксперта – это горные районы Крита. В частности, деревни Аногия и Спили, расположенные на высоте более 700 метров у горы Ида, даже в августе остаются на 6–8 градусов прохладнее, чем побережье острова. Эксперт рассказывает, что большинство туристов проезжает мимо Аногии по дороге к Кноссскому дворцу, хотя именно здесь можно совместить тёплое море днём с прохладными вечерами в горах.

Другие туристические направления

Как писал УНИАН, интерес к африканскому государству Кабо-Верде резко возрос после выступления его сборной на чемпионате мира по футболу: количество поисковых запросов о поездках туда подскочило на 265%.

Также мы приводили рассказ американского туриста о поездке в высокогорный город Куско в Перу. Несмотря на сильную горную болезнь, он признал, что трудности стали частью "платы за впечатления".

Вас также могут заинтересовать новости: