Как киевляне относятся к замене Сырского на Драпатого: опрос УНИАН

Большинство опрошенных отнеслись к изменениям положительно.

Зеленский назначил командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого Главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского.

Корреспондент УНИАН поинтересовался у киевлян, как они относятся к этим изменениям.

Некоторые из опрошенных отмечают положительный эффект от того, что к руководству армией пришел более молодой человек.

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"Он начинал с должности комбата, насколько я знаю. Я тогда ещё ходил в школу в 2014 году. Рад, что что-то меняется, власть обновляется более молодыми людьми, у которых новый взгляд не только на войну, которая сейчас идет в стране, но и на мир в целом. То есть они не выросли где-то в России, у них там нет родителей", – сказал один из опрошенных.

Некоторые также отметили важность того, что власть прислушалась к людям.

"Я положительно отношусь к тому, что теперь это не Сырский, а Драпатый. За него стоял народ, его ждали. Его ждали, его хотели видеть на этом посту. И приятно видеть, что мнение народа было услышано хотя бы в какой-то степени. И мы ждем дальнейших изменений и разрешения ситуации с Федоровым", – отметила другая опрошенная.

В то же время часть опрошенных относится к этим изменениям скептически.

"Никаких изменений не будет. Всё так, как было. То, что меняется командующий, на армию никакого влияния не оказывает. Солдаты как воевали, так и будут воевать. Там они, может, об этом и не знают. Сирскому тоже 60 лет. Уже пора и ему отдохнуть. Пусть отдыхает", – заявил один из комментаторов.

В целом большинство опрошенных УНИАН киевлян положительно восприняли назначение Михаила Драпатого новым Главнокомандующим ВСУ. Они отмечают, что давно ждали этого решения, а также подчеркивают его более современный взгляд на войну. В то же время некоторые горожане считают, что кадровые изменения не повлияют на ситуацию на фронте мгновенно.

Что этому предшествовало

Напомним, 21 июля президент Владимир Зеленский сообщил об увольнении Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначении на эту должность Михаила Драпатого. Ранее это было одним из требований участников митинга.

Также был сменён глава Генштаба ВСУ – им станет генерал-майор Игорь Скибюк. Президент также подчеркнул важность слаженной работы Генштаба, Минобороны и Главнокомандующего.

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