На побережье Англии впервые за 30 лет обнаружили птенца редкой птицы

В 1950-х годах на побережье Дорсета гнездилось около 80 птиц этого вида, но со временем количество пар сократилось до трёх.

Впервые за последние три десятилетия птенца тупика заметили на побережье Дорсета в южной Англии. Там находится последнее известное место регулярного гнездования тупиков на материковой части южной Англии, пишет The Guardian.

"Увидеть птенца тупика было невероятно волнительно. Каждый птенец имеет значение. Один птенец, конечно, не спасет эту колонию, но один – это гораздо лучшая новость, чем ни одного", – сказал морской орнитолог Ричард Калдоу.

В издании отмечается, что в 1950-х годах на побережье Дорсета гнездилось около 80 птиц, но количество пар сократилось до трёх, и в течение 30 лет не было достоверных наблюдений за птенцами. Ученые опасались, что колония находится на грани исчезновения.

Видео дня

В течение лета 13 волонтеров в течение 15 недель наблюдали за уступами, однако эти места труднодоступны и опасны. В апреле этого года в колонии было зарегистрировано шесть взрослых тупиков. В течение нескольких недель волонтеры наблюдали, как тупики приносили рыбу как минимум в два разных места гнездования, что указывало на то, что, возможно, несколько пар пытались вырастить птенцов.

Уже после 12 июня тупики почти полностью перестали приносить рыбу. Учёные предполагали, что не все птенцы выжили, однако доставка рыбы в одно из мест продолжалась, и в конце концов птенца тупика удалось обнаружить и сфотографировать.

"Мы знали, что его родители кормили птенца примерно с 29 мая по 5 июля, поэтому на тот момент ему было 38 дней. К тому времени он, вероятно, уже время от времени выходил на открытое место, обычно если рядом был один из родителей. Скорее всего, это происходило вечером, поэтому 7 июля мы арендовали лодку, чтобы с 16:00 до 20:00 стоять на якоре в нужном месте. Это заняло три часа, но чуть позже 19:00 он выскочил из-за спины отца. Было замечательно это увидеть", – рассказал журналистам Калдоу.

Морской орнитолог предположил, что птенец, возможно, улетел той же ночью. Он отметил, что пока неизвестно, где находится птенец.

"Он, наверное, находится где-то далеко в море, совсем один. Родители не заботятся о нем, как только он оперится. Он не вернется как минимум два года и не будет размножаться раньше 2030 года. Возможно, он вернётся сюда, но может и улететь куда-то ещё", – заявил Калдоу.

Учёные ищут причину сокращения колонии

В последние годы специалисты National Trust пытаются выяснить, почему колония почти перестала выводить потомство. Среди возможных причин называют крыс, сапсанов и последствия изменения климата.

Чтобы найти ответ, в местах гнездования установили камеры с датчиками движения, работающие от солнечных батарей. Их закрепили специалисты по высотным работам. Камеры направлены в глубокие трещины скал, где примерно в двух метрах от входа гнездятся испатки.

По окончании сезона размножения оборудование демонтируют, а волонтеры проанализируют тысячи сделанных фотографий.

По словам координатора проекта National Trust в Пурбеке Бена Кука, эти снимки помогут лучше понять процесс гнездования, выкармливания и вылета птенцов.

"Если мы выясним, почему гибнут яйца и птенцы, то сможем разработать эффективные природоохранные меры. Испатки – культовые морские птицы, и мы хотим сделать все возможное, чтобы они и впредь жили в Пурбеке", – подчеркнул он.

Самая большая змея Европы продвигается на север

Напомним, в Германии зафиксировали появление новых видов змей, которые ранее обитали исключительно на юге Европы. Руководитель мюнхенского приюта для рептилий Маркус Бауэр рассказал, что речь идет, например, о четырехполосной змее – одной из крупнейших змей Европы.

Только за последние пять лет в южной Баварии зафиксировали 15 особей этого вида.

Вас также могут заинтересовать новости: