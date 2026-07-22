23 июля погода в Украине будет настоящий рахат-лукум, – синоптик Диденко

В ряде областей пройдут дожди.

В четверг, 23 июля, украинцев ждет прохладная и нежаркая погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По её прогнозу, максимальная температура составит +20...+25 градусов, а на востоке и юго-востоке +25...+28 градусов.

Дожди пройдут в западных областях, кроме Тернопольской и Хмельницкой, а также в восточных областях, Запорожской области и в Крыму. На остальной территории Украины значительные осадки маловероятны.

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Погода в Киеве

"В Киеве погода – рахат-лукум!" – говорит Наталья Диденко.

По её словам, 23 июля в столице ожидаются белые облачка и ласковое солнце. Осадков не ожидается, воздух прогреется до +23...+25 градусов.

Погода в Украине – прогноз на ближайшие дни

Новая волна аномальной жары, охватившая страны Европы, в ближайшие дни не дойдет до Украины. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщил синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит.

По его словам, в течение ближайших суток в Украине, напротив, ожидается понижение температуры. Причиной станет приток прохладного воздуха.

По прогнозу синоптика, в большинстве областей дневная температура составит +19...+24 градуса, тогда как на юге и юго-востоке воздух прогреется до +31 градуса.

Во второй половине недели дневная температура повысится до +20...+27 градусов почти на всей территории страны. Таким образом, несмотря на сильную жару в отдельных регионах Европы, в Украине в ближайшее время будет преобладать комфортная летняя погода без экстремально высоких температур.

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