Никитюк трогательно обратилась к другу, который попал в реанимацию

Ведущая показала их совместное фото.

Известная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк трогательно обратился к своему другу, шеф-редактору популярных проектов "Нового канала" Игорю Новинчуку, которого зрители знают по образу Богдана Богдановича в юмористическом тревел-шоу LeМаршрутка. Ранее стало известно о его госпитализации.

В своем Instagram в stories Леся опубликовала фото с Новинчуком и в подписи к нему написала

"Друг, мы так давно работаем вместе... Я тебя так на долго не отпускала! Возвращайся, пожалуйста".

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Напомним, как писал УНИАН, на днях Леся Никитюк заявила, что ее лучший друг попал в реанимацию.

"Ездила в Тернополь в областную больницу, в реанимацию. Именно там сейчас находится мой друг - шеф-редактор шоу "Хто зверху?" Богдан Богданович. Если бы он знал, что я сейчас пишу эту stories, он бы матюками на меня накричал..., - отметила Леся. - Казалось бы, абсолютный сюр - война, ракеты, жизнь лучшего друга застыла где-то между небом и землей, смерти невинных людей… Но есть основные рычаги, которые держат меня на плаву и не дают мне сломаться. Это моя семья, наш сын и любимая работа".

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