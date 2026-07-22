Будет ли зимой новая волна выезда из Украины: прогноз социолога КМИС

Те, кто хотел уехать и имел такую возможность, уже покинули Украину, говорят специалисты.

Из Украины уже уехали те, кто по разным причинам хотел и мог это сделать. Об этом в комментарии УНИАН сказал Антон Грушецкий, исполнительный директор Киевского международного института социологии.

Отвечая на вопрос о настроениях украинцев, в частности киевлян, на фоне постоянных обстрелов, предстоящей сложной зимы и общей неопределенности, а также о том, насколько возросли тревога и усталость по сравнению с предыдущими годами, он отметил, что на данный момент существенного роста уровня тревожности среди людей не наблюдается.

"Мы даже в январе, когда зима была действительно сложной и происходили отключения света, проводили опрос, и там был очень небольшой процент людей, которые ответили, что переехали из-за сложных условий", – сказал эксперт.

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Грушецкий добавил, что пока люди сохраняют определенный оптимизм и говорят о сложной зиме как о чем-то отдаленном.

Предел усталости

Что касается того, есть ли у людей "предел усталости", когда психологическое давление накапливается настолько, что они начинают принимать решение уехать, он высказал мнение, что у украинцев такой "предел" очень широк, то есть "чтобы дойти до этого, нужно очень постараться".

Представитель КМИС отметил, что, несмотря на трудности прошлой зимы, катастрофического оттока населения все равно не наблюдалось.

"Кстати, опыт прошлой зимы на многих людей действует как предохранитель: "Поскольку у нас уже была сложная зима и мы её пережили, то, хотя зима и сложная и нужно готовиться, мы сильны и можем пережить многое", – сказал Грушецкий.

Те, кто склонялся к переезду, сделали это в 2022–2023 годах

По словам эксперта, украинцы, которые были более склонны к переезду, сделали это в 2022–2023 годах.

"То есть те, кто был более мобильным, кому это было легче сделать. Для части людей, которые остались, одним из факторов является то, что им просто психологически сложно переезжать", – пояснил он.

На уточнение о том, адаптировались ли украинцы и стали ли они более стойкими, ведь предыдущие тяжелые зимы тоже давили на людей, но массового отъезда не было, социолог заметил, что значительная часть тех, кто остается, менее склонна к таким решениям.

"Им сложнее принять такое решение. И параллельно происходит адаптация", – сказал представитель КМИС.

Он добавил, что это действительно некая адаптация и понимание того, что в жизни много вызовов, но "мы, украинцы, молодцы и можем их преодолеть".

Кто же все-таки следующий "на выезд"

Грушецкий выразил сомнение, что этой зимой даже в случае сложной ситуации произойдет массовый отъезд людей. В частности, потому что многие оптимистично надеются, что война когда-нибудь закончится.

В то же время теоретически может сложиться совокупность факторов, которая повысит градус напряжения. В частности, это может касаться массовой мобилизации россиян и открытия ими нового фронта в направлении Киева. Такие форс-мажорные обстоятельства могут создать иную ситуацию. Но пока, при обычном наступлении зимы, массовые выезды кажутся маловероятными.

На вопрос о том, какая группа людей всё же могла бы первой уехать из-за суровой зимы, социолог высказал мнение, что в первую очередь это могли бы быть жители прифронтовых городов – из-за ситуации с безопасностью, которая влияет на продолжительность ремонтных работ.

"Проще всего переехать будет тем, кто более мобилен и работает удаленно. Они смогут спокойно переехать в сельскую местность или к родственникам куда-нибудь на запад", – сказал Грушецкий.

Что "удерживает" украинцев

Отвечая на вопрос, что больше всего удерживает украинцев от переезда, несмотря на постоянное давление, Грушецкий отметил, что смена места жительства, разрыв социальных связей и возможная потеря работы являются для людей травматичными.

"У нас сейчас 60–70 % украинцев оптимистично настроены в отношении будущего страны. Люди верят в Силы обороны, видят успешные операции Украины. Они верят, что в какой-то момент мы сможем прийти к приемлемому для страны завершению войны. То есть все они верят в успех Украины", – сказал эксперт.

Кроме того, поддержка со стороны европейских партнеров дает ощущение, что у нас есть надежные союзники, а Украина в целом движется к Европейскому Союзу и в будущем все должно стать лучше.

"То есть сейчас можно пострадать, но это инвестиция в наше счастливое будущее", – отметил социолог.

Украинские беженцы в ЕС

Грушецкий также ответил на вопрос, с чем могут столкнуться украинцы и страны ЕС в случае нового массового отъезда, учитывая изменение отношения к беженцам и постепенное ограничение программ временной защиты.

"Здесь вопрос в том, какие именно события вызовут этот отток. Если произойдет что-то очень трагическое и это заставит отправиться в путь еще несколько миллионов человек, то, пожалуй, Европа тоже будет иначе реагировать на вновь прибывших мигрантов", – отметил он.

Если же речь идет об обычном перемещении людей, то, напомнил эксперт, у многих украинских мужчин есть ограничения на выезд за границу.

"Если будут выезжать женщины и дети, то отношение к ним за рубежом будет лучше, потому что это более социально приемлемая и понятная для европейцев категория беженцев. Поэтому нужно смотреть, при каких обстоятельствах это будет происходить", – сказал социолог.

Украинцам советуют уезжать из-за неготовности к зиме

Как сообщалось ранее, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут отметил, что зима 2026–2027 годов может стать самой тяжелой для украинцев, поскольку мы по-прежнему не можем противостоять российской баллистике. Кроме того, враг накапливает реактивные дроны, которые сложно сбивать.

Поэтому, по его словам, каждому следует уже сейчас, в июле, обдумать, где он будет зимой. Чмут также не исключил, что некоторым стоит подумать о выезде из города в деревню, районный центр или даже за границу.

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