Одна ошибка может привлечь воров к вашему дому

Некоторые вещи могут непреднамеренно привлекать внимание грабителей.

Каждое лето, когда люди уезжают в отпуск, пустующие дома становятся привлекательной мишенью для грабителей, пишет Blick.

Эксперты по безопасности назвали несколько простых и доступных мер, которые значительно снижают риск ограбления во время отпуска.

В первую очередь директор компании Arhub Наталья Лопарева предупреждает, что публикация фотографий из отпуска в режиме реального времени фактически подсказывает злоумышленникам, что дома никого нет.

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"Безопаснее делиться воспоминаниями уже после возвращения", – говорит она.

Проверьте все двери и окна

В суете перед отъездом легко забыть о мелочах. Поэтому стоит еще раз убедиться, что все двери и окна плотно закрыты, прежде чем отправляться в путешествие.

Опорожните почтовый ящик

Переполненный почтовый ящик – явный признак того, что хозяев нет дома. Стоит попросить соседа или знакомого забирать почту или договориться с почтовой службой о временном хранении корреспонденции до вашего возвращения.

Создайте впечатление, что дома кто-то есть

Полностью темный дом привлекает лишнее внимание.

"Существуют умные технологии, которые позволяют запрограммировать свет или телевизор так, чтобы имитировать присутствие людей", – объясняет Матте.

Этими устройствами можно управлять дистанционно, и это выгодное вложение в безопасность.

Не забывайте включать сигнализацию

Даже если вы выходите ненадолго, сигнализацию стоит включать всегда.

"Профессиональные службы мониторинга – эффективное решение", – добавляет Лопарева.

Например, компания Arhub сотрудничает с Protectas, предлагая услуги краткосрочного реагирования – от трех до 30 дней, что особенно удобно именно на период отпуска.

Следите за окрестностями

О любой подозрительной активности в районе стоит сразу сообщать в полицию. Бдительность соседей действительно помогает предотвратить ограбления и делает жизнь всего сообщества более безопасной.

Последствия ограбления – это не только финансовые потери. Многие люди, чьи дома пострадали от злоумышленников, признаются, что долгое время чувствуют себя неуверенно в собственном жилище. Страховка может покрыть материальный ущерб, но стресс и потерянное время компенсировать невозможно. Поэтому простые меры предосторожности способны сделать отпуск спокойнее, а дом – надежно защищенным.

Ранее УНИАН писал, как защитить сумку от карманников в людных местах. Путешественница показала в TikTok способ сделать импровизированный "замок" для сумки с помощью обычной заколки-крабика, продев её через молнию и закрепив на ремешке. Видео набрало более 100 тысяч лайков, а пользователи назвали лайфхак "гениальным" и "лучшей хитростью" для путешествий.

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