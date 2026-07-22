'Будто чувствовала': Руслана рассказала, как узнала о смерти близкого друга

По словам певицы, накануне случившегося она очень плохо спала.

Украинская певица Руслана Лыжичко откровенно рассказала, как узнала о смерти близкого друга - танцора Александра Гарбарчука, который выступал с ней на сцене "Евровидения" в 2004 году. Заслуженный артист Украины долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

"Я знала, что его состояние ухудшается, но до последнего надеялись на чудо, что болезнь все же окажется слабее. Даже не позволяли себе думать иначе даже тогда, когда было очень тяжело. Потому что он именно тот сильный и мощный человек, который не умеет проигрывать… Но все же произошло иначе", - поделилась исполнительница, передает "Фокус".

По словам Русланы, накануне случившегося она очень плохо спала, будто чувствовала, что что-то произойдет.

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"Не связывала это с Сашей, но было жутко. Когда с самого утра увидела звонок от мамы, поняла, что что-то произошло. На тот момент еще не успела прочесть сообщение от Леси, которая так же об этом написала. Когда мама сказала, что Саши не стало, я сделала глубокий вдох, а выдохнуть было очень тяжело. Очень трудно терять близких друзей… Поэтому так важно ценить каждый миг, когда они рядом", - сказала певица.

Руслана добавила, что впервые болезнь настигла Гарбарчука пять лет назад, а в текущем году - вернулась. Месяц назад, по словам певицы, танцор оказался в больнице в очень критическом состоянии.

Напомним, ранее УНИАН писал, как Руслана сообщила о смерти близкого друга Александра Гарбарчука. Отмечалось, что прощание с танцором состоится 22 июля во Львове в часовне Воскресения на ул. Филиппа Орлика, 6.

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