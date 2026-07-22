Жена и двое детей: что известно о семье нового главнокомандующего ВСУ Драпатого

Супруги не ведут активную деятельность в социальных сетях и не публикуют семейные фотографии.

Михаил Драпатый, которого Зеленский назначил новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины, женат на Юлии Драпатой, вместе с которой воспитывает двоих детей.

Впервые украинцы увидели супругу Драпатого ещё в августе 2014 года в репортаже СТБ. В тот момент Драпатый командовал 2-м механизированным батальоном 72-й отдельной механизированной бригады в зоне АТО и вывел из окружения под плотным огнем 260 военнослужащих.

Как показали в том сюжете, во время интервью командир держал на руках сына Ивана, который периодически расстраивался, обнимал папу и не хотел отпускать его от себя. Тогда же с журналистами пообщалась и Юлия – она рассказывала, как сильно переживала за мужа в тот сложный период.

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Сегодня у супругов уже двое детей – у старшего сына есть сестра Анна, пишут СМИ. Дети Драпатых также ведут закрытый образ жизни.

Как указано на личной странице Юлии в Facebook, она является выпускницей Винницкой академии непрерывного образования. Сейчас женщина преподает в Белоцерковской школе искусств № 5 имени Сергея Томащука, а также выступает в ансамбле бандуристов-преподавателей "Александрия" – в частности, её выступления можно услышать в Белоцерковском Доме органной и камерной музыки.

В 2023 году волонтёр Юрий Москаленко опубликовал в Facebook совместное фото с супругами, на котором муж и жена крепко обнимают друг друга. Подписывая снимок, он написал:

"Я знаю, что из-за чрезмерной занятости у него нет времени побывать дома, побыть с семьёй, потому что освобождение Украины занимает всё его время, все его мысли. Тем ценнее такие встречи"

После новости о назначении Драпатого главнокомандующим Москаленко обратился к нему ещё с одним постом.

"Сегодня многие люди утонут в эйфории. А я представляю, какой груз и какая ответственность легли на плечи Михаила Драпатого. До последнего не верил, что это произойдет. Сил, вдохновения и воплощения всего запланированного вам, господин генерал! Победного мира нам всем", – написал он.

Сама Юлия Драпата пока никак публично не прокомментировала назначение мужа главнокомандующим.

Заявления главнокомандующего

Напомним, после назначения Драпатый уже приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего ВСУ. Он обнародовал первое заявление на своей странице в Facebook. Там он также сообщил, что начальником Генерального штаба в его команде станет генерал-майор Игорь Скибюк, бывший командующий Десантно-штурмовыми войсками.

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