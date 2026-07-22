Драпатый сделал первое заявление в качестве главнокомандующего ВСУ

Главком сообщил, что начальником Генштаба в его команде станет генерал-майор Скибюк.

Михаил Драпатый приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Он подтвердил это на своей странице в Facebook.

"Начальником Генерального штаба в моей команде будет генерал-майор Игорь Скибюк, бывший командующий ДШВ. Благодарю президента Украины за поддержку этого решения", – написал он.

Драпатый рассказал, что познакомился со Скибюком в 2022 году на юге Украины, когда с одного командного пункта руководили операцией по освобождению Херсонской области.

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"С тех пор я знаю его как командира, которому можно доверять в сложных обстоятельствах и полагаться на его решения, опыт и внутренние принципы", – отметил главнокомандующий.

По его словам, за время командования Скибюка в ДШВ "выросли сильные командиры, среди которых Олег Апостол, Дмитрий Волошин, Евгений Ласийчук, Святослав Заец, Эмиль Ишкулов, Андрей Ткачук и многие другие".

"Впереди сложная работа, поэтому мы действуем без громких обещаний, с ответственностью за свои решения и уважением к людям, которые держат фронт и помогают Украине выстоять", – подчеркнул Драпатый.

Он добавил, что президент Украины поставил перед ним и новым начальником Генштаба четкие задачи: "продолжить и усилить наступательные действия во всех сферах, планировать новые операции в тылу противника, развивать вооруженные силы и технологии в них, наращивать потенциал Вооруженных Сил Украины".

Новые назначения в военном руководстве Украины

Как сообщал ранее УНИАН, накануне президент Украины Владимир Зеленский назначил Драпатого главнокомандующим ВСУ. Также он поблагодарил предыдущего главнокомандующего Александра Сырского за оборону Киева, Харьковскую наступательную и Курскую операции, а также за вклад в защиту Украины.

22 июля Зеленский объявил, что новым начальником Генштаба станет Игорь Скибюк – "очень опытный военный, с которым новый главнокомандующий бок о бок защищал Украину". До этого Скибюк был заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. По словам Зеленского, в ближайшее время будут официально утверждены решения о замене руководства Вооруженных сил Украины – соответствующие указы готовятся.

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