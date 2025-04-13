Лазер способен работать по всем типам воздушных объектов, но с разной эффективностью.

В Сети впервые появилось видео с полигонных испытаний украинского боевого лазера "Тризуб". Эти кадры опубликовали в видеоматериалах к конференции "Европейская оборонная индустрия: перспективы сотрудничества с украинским ОПК", в которой принимал участие командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.

Видео, снятое вероятно еще в прошлом году в конце лета (судя по пышным кронам деревьев и стерне на поле), демонстрирует эпизод полигонных "стрельб" из лазера. В частности можно увидеть, как лазер отрабатывает по условной наземной цели, а также ослепляет FPV-дрон.

Также в видео показан внешний вид лазерной пушки и рабочее место оператора. Как видно в ролике, наведение пушки на цель осуществляется с помощью джойстика.

В титрах указано, что украинский лазер "Тризуб" предназначен для уничтожения всех типов воздушных целей. При этом ударные дроны, авиабомбы и ракеты он якобы способен уничтожать на расстоянии до 3 км, а вертолеты и даже самолеты - на расстоянии до 5 км. В режиме оптического ослепления он может работать по целям на дальности до 10 км.

Кроме того, в ролике впервые показали новый украинский безэкипажный катер "Аллигатор 9", который может нести лазерное вооружение.

Украинское лазерное оружие

Как писал УНИАН, в декабре прошлого года командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский сообщил, что Украина работает над созданием собственного лазерного оружия. Чуть позже он уточнил, что украинское лазерное оружие якобы уже успешно применяется для борьбы с российскими воздушными целями.

Однако эксперты по оружию скептически оценили такие заявления. Директор аналитического портала Defense Express Сергей Згурец предполагал, что речь может идти скорее о сырой технологии, над которой еще работают, чем о готовом оружии.

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