Разработка этого комплекса продолжается, и до ее серийных образцов еще далеко.

Украинский лазерный комплекс "Тризуб" пока является прототипом, для его эффективной работы нужна система автосопровождения цели, которая, очевидно, пока разрабатывается. Об этом заявил главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Radio NV.

"Был показан ранний прототип лазерного оружия. Он может поражать цели. Но пока, учитывая тот метод управления, который в этом прототипе используется, он должен быть практически стационарный, потому что системы автосопровождения цели нет", - заявил он.

По словам Каткова, разработка этого комплекса продолжается, и до ее серийных образцов еще далеко.

Видео дня

"Потому что такие разработки не происходят просто по желанию, а это очень титаническая работа, тем более в условиях, когда каждый клочок украинской земли находится под вражеским прицелом, особенно оборонные предприятия. Это сложно. И поэтому надо понимать, что пока речь идет о прототипе. Да, он уже работает" - сказал он.

По его словам, лазерное оружие эффективно при двух условиях.

"Первое - необходимо иметь соответствующую мощность лазера, очевидно, она уже достигнута. Но нужно сопровождать цель, чтобы лазерное пятно держалось на соответствующей точке в течение определенного периода времени... Это нужно, чтобы прожечь корпус цели. Это может быть корпус дрона, который из пластика, это одна задача. Может быть металлический корпус, например крылатой ракеты. Чем точнее удерживается это пятно, тем меньше времени надо для поражения этой цели, и тем более эффективен сам лазер. Сейчас речь идет о том, что такой системы автосопровождения физически не существует. По крайней мере, она не была продемонстрирована, очевидно, она разрабатывается", - пояснил эксперт.

Лазер "Тризуб" - что известно

Как сообщал УНИАН, на днях в сети впервые появилось видео с полигонных испытаний украинского боевого лазера "Тризуб". Видео, снятое вероятно еще в прошлом году в конце лета (судя по пышным кронам деревьев и стерне на поле), продемонстрировано эпизод полигонных "стрельб" из лазера. В частности можно увидеть, как лазер отрабатывает по условной наземной цели, а также ослепляет FPV-дрон.

Также в видео показан внешний вид лазерной пушки и рабочее место оператора. Как видно в ролике, наведение пушки на цель осуществляется с помощью джойстика.

В титрах указано, что украинский лазер "Тризуб" предназначен для уничтожения всех типов воздушных целей. При этом ударные дроны, авиабомбы и ракеты он якобы способен уничтожать на расстоянии до 3 км, а вертолеты и даже самолеты - на расстоянии до 5 км. В режиме оптического ослепления он может работать по целям на дальности до 10 км.

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